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    高雄「市長的家」促銷23家身障團體逾百款中秋禮盒 學員：純手工的

    高雄「市長的家」今擺滿23家身障團體逾百款中秋禮盒。（記者王榮祥攝）

    高雄「市長的家」今擺滿23家身障團體逾百款中秋禮盒。（記者王榮祥攝）

    2025/07/24 16:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄「市長的家」今擺滿23家身障團體推出的逾百款中秋禮盒，多位身障學員接力上台、透過不流利但超有誠意的語句，介紹純手工、純天然、有些難度的各種好料，誠摯邀請大家體驗學員的努力成果。

    「市長的家」其實是高雄市長官邸，因為市長沒進駐，平時做公益使用；社會局今首次借用官邸做為身障團體中秋禮盒行銷平台，受邀與會學員幾乎都是第一次進來，把這裡當作市長的「家」。

    社會局說明，中秋節是親友團聚、祝賀送禮的大日子，每年中秋前夕都為偕同高雄市身障團體推廣秋節禮盒，今年有23家身障團體、共同推出逾百項秋節禮品，提供民眾中秋送禮的最佳愛心選擇。

    除了第一次借用市長官邸聯合行銷，社會局還與青年局合作，透過專業設計強化禮盒包裝，讓產品內外兼備、更有質感，希望爭取更多目光。

    今有10多家身障團體學員代表到場，接力上台講述製作產品的過程、自己的目標、還有參與製作的心得，雖然不太流利、甚至需要看稿，但每位學員都超有誠意、很用心的推廣產品，希望更多人能親自體驗到自己努力的成果。

    社會局指出，8月16日在衛武營榕樹廣場，將正式舉辦「月滿心暖雄好禮」身障團體秋節禮品推廣活動，歡迎民眾可到場同樂、用力採買，也可透過礙優網線上選購，支持這些學員的努力。

    高雄「市長的家」今成為23家身障團體逾百款中秋禮盒促銷平台。（記者王榮祥攝）

    高雄「市長的家」今成為23家身障團體逾百款中秋禮盒促銷平台。（記者王榮祥攝）

    身障學員詳細描述製作月餅的過程。（記者王榮祥攝）

    身障學員詳細描述製作月餅的過程。（記者王榮祥攝）

    高雄「市長的家」擺滿23家身障團體逾百款中秋禮盒。（記者王榮祥攝）

    高雄「市長的家」擺滿23家身障團體逾百款中秋禮盒。（記者王榮祥攝）

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