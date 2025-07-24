水覆蓋區域受損風飛沙狂吹 「薇帕」過後台東市民仍「吃土」

鄰近卑南溪畔的台東市民飽受風飛沙困擾，道路能見度大幅降低。（記者劉人瑋攝）

2025/07/24 17:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前薇帕颱風在臺東縣降下大豪雨，沖毀台東大橋至出海口水覆蓋防塵措施，影響面積約190公頃，這也是鄰近卑南溪畔的台東市民如今「吃土」原因。台東縣政府今日投入多部重機具進場搶修，預計30個工作日內全面恢復水覆蓋區域。

台東縣政府表示，為因應此次沖毀水覆蓋區域，縣府團隊規劃階段性修復策略，調度重機具分區進場，並視水位與天候狀況彈性調整施作進度，以達成最有效率的修復成果。此次薇帕颱風外圍環流連日降下大豪雨，摧毀190公頃水覆蓋區域，7月21日第一時間即派員至中華大橋周邊進行現場勘查，雖當時水位仍高、水流湍急，無法立即施工，仍搶先規劃優先修復區域，待水勢稍退後，即迅速投入搶修。

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對久居台東的民眾來說，風沙是數十年未能根除的問題，這次在利吉惡地與出海口到火車站是風沙最盛處，民眾在路邊吃食戲稱碗中的風沙是「免費胡椒」，爸媽陪小孩在活水湖中戲水「吃土」，做日光浴的女性，繞了活水湖一圈未能找到合適的下水處，本想到海邊日光浴，但都難逃風飛沙，幸好最後找到湖畔一隅，既能安靜做日光浴、又能避開風沙直接吹襲。

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