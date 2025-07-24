為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    茶SPA體驗放鬆身心 南投松柏嶺茶文化活動報名「加開名額」

    南投松柏嶺茶鄉體驗營，帶領民眾體驗製茶過程。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶鄉體驗營，帶領民眾體驗製茶過程。（參山處提供）

    2025/07/24 16:51

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉是國內最大茶產區，為讓民眾深入探索茶文化，參山國家風景區管理處（參山處）與南投縣松嶺茶藝文化協會，於8月2日、9日及16日舉辦3梯次松柏嶺「茶鄉體驗營」，活動內容從茶園巡禮到製茶、茶球DIY、以及又稱茶SPA的茶薰六覺體驗等，帶領參與民眾全方位深度體驗名間茶的香氣與魅力。

    松嶺茶藝文化協會表示，茶園巡禮將帶領民眾深入松柏嶺「七星陣地」茶園，由專業導覽員介紹茶葉生態、種類及製茶過程，感受松柏嶺的自然之美。緊接著於在地茶廠體驗DIY手製綠茶，親手感受茶葉揉捻的溫度與香氣，並帶回自製成品，隨後再前往松柏嶺遊客中心茶文化主題館手作茶球，體驗傳統製茶技藝，打造獨特茶文化藝術品，並進行結合視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺與意覺的茶薰六覺體驗，透過茶葉薰敷與音樂療癒，放鬆身心。

    參山處指出，茶鄉體驗營費用僅需300元，包含保險費以及用當地農產製作的午餐，3梯次活動甫開放報名即額滿，特別情商松嶺茶藝文化協會加開少量名額，有意參加者可電洽（0936-420311）報名，以免向隅。報名成功的遊客，可從彰化高鐵站或田中火車站搭乘台灣好行八卦山線（6928A）至「松柏嶺」站下車參加遊程，低碳又環保。

    南投松柏嶺茶鄉體驗營，民眾體驗茶薰六覺，放鬆身心。（參山處提供）

    南投松柏嶺茶鄉體驗營，民眾體驗茶薰六覺，放鬆身心。（參山處提供）

    又稱茶SPA的茶薰六覺體驗，民眾體驗後覺得容光煥發。（參山處提供）

    又稱茶SPA的茶薰六覺體驗，民眾體驗後覺得容光煥發。（參山處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播