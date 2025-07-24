茶SPA體驗放鬆身心 南投松柏嶺茶文化活動報名「加開名額」

南投松柏嶺茶鄉體驗營，帶領民眾體驗製茶過程。（參山處提供）

2025/07/24 16:51

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉是國內最大茶產區，為讓民眾深入探索茶文化，參山國家風景區管理處（參山處）與南投縣松嶺茶藝文化協會，於8月2日、9日及16日舉辦3梯次松柏嶺「茶鄉體驗營」，活動內容從茶園巡禮到製茶、茶球DIY、以及又稱茶SPA的茶薰六覺體驗等，帶領參與民眾全方位深度體驗名間茶的香氣與魅力。

松嶺茶藝文化協會表示，茶園巡禮將帶領民眾深入松柏嶺「七星陣地」茶園，由專業導覽員介紹茶葉生態、種類及製茶過程，感受松柏嶺的自然之美。緊接著於在地茶廠體驗DIY手製綠茶，親手感受茶葉揉捻的溫度與香氣，並帶回自製成品，隨後再前往松柏嶺遊客中心茶文化主題館手作茶球，體驗傳統製茶技藝，打造獨特茶文化藝術品，並進行結合視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺與意覺的茶薰六覺體驗，透過茶葉薰敷與音樂療癒，放鬆身心。

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參山處指出，茶鄉體驗營費用僅需300元，包含保險費以及用當地農產製作的午餐，3梯次活動甫開放報名即額滿，特別情商松嶺茶藝文化協會加開少量名額，有意參加者可電洽（0936-420311）報名，以免向隅。報名成功的遊客，可從彰化高鐵站或田中火車站搭乘台灣好行八卦山線（6928A）至「松柏嶺」站下車參加遊程，低碳又環保。

南投松柏嶺茶鄉體驗營，民眾體驗茶薰六覺，放鬆身心。（參山處提供）

又稱茶SPA的茶薰六覺體驗，民眾體驗後覺得容光煥發。（參山處提供）

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