知名家具GAGU家谷無預警停業 北市法務局：已受理17件申訴

北市消保官會同台北市商業處派員稽查。（台北市政府法務局提供）

2025/07/24 16:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市法務局今（24日）示警，「家谷生活網路股份有限公司」（GAGU家谷北歐家具工廠）有員工爆料，收到邱姓負責人訊息，稱公司因短期資金困難將「暫時停業3個月」，此舉讓已付訂金或已全額付款訂購家具消費者不滿，且官網電話皆無法聯繫上業者，疑似已無預警倒閉。

法務局市主任消保官林傳健提醒，受害消費者可先保留手上相關單據或交易紀錄，如仍聯繫業者未果或業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償；若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行申請爭議款，以保障權益。

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法務局指出，統計截至今日，北市府已受理17件消費申訴，統計爭議金額加總逾90萬元，申訴內容多為訂購家具、沙發或床墊等商品未到貨，皆已支付定金或已付清全款，要求業者儘速出貨或進行退款。

法務局昨已會同主管機關台北市商業處，派員兵分二路稽查總公司及台北中山分公司，總公司登記地址現場查無營業情形，經查該址現由全聯福利中心承租。

台北中山分公司經稽查人員按門鈴也無人應答，經附近商家及大樓管理員表示，業者上週仍有開門營業，也有消費者來店參觀；不過從本21日起即無人上班營業，週二、週三為表定公休日，要等週四才能確認是否還有員工上班；商業處後續將函請業者及負責人儘速到市府說明及配合行政調查，以釐清案情。

北市消保官會同台北市商業處派員稽查。（台北市政府法務局提供）

北市消保官會同台北市商業處派員稽查。（台北市政府法務局提供）

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