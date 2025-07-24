助學生找「鑰匙」比背答案重要 8旬退休師「李門子」獲教育奉獻獎

80歲台南一中退休數學老師李福進翻轉教育，獲教育部第20屆教育奉獻獎，是今年獲獎者中最高齡得主。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/24 16:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部第20屆教育奉獻獎名單公布，今年最高齡得主是80歲、台南一中退休數學老師李福進。長年致力推動「系統邏輯」、「翻轉教育」與「幸福省時易學」等理念，退休後持續無償巡迴校園，協助解決教學困境，被學生暱稱為「李門子」。

李福進指出，一次教學研習會中，得知國中生竟熬夜讀書至凌晨兩、三點，令他心疼。他感嘆「多看多唸多做題」是最沒效率的方式，從1973年開始改變教學路線，推廣系統邏輯、聯想訓練與解決力養成。他說：「考得出答案卻說不出原理，正是台灣教育的通病。」

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從2019年起，他深入多所中小學義講，分享如何減少學生痛苦、提升學習效率。他說：「教學不是叫學生背答案，而是教他如何找鑰匙。」並以牛津大學入學面試為例，強調「你是怎麼想的」比答案更重要。

推動理念之初，他多次拜會教育部、校長、民代，甚至寫信給總統，卻鮮少有回響。他坦言，當時不少教師存有「我教學這麼久，為何要聽你」的預設立場。直到成大教授饒夢霞與部分校長接納後，才逐步擴展演講影響力。

他更發願推廣「少功課、不補習、照樣升學」的幸福學習法，提前退休，化身教育苦行僧。2008至2015年間，每週往返福智高中，指導教師運用邏輯心法，讓學生每日僅花15分鐘完成數學作業，且無須補習。

近年他加入向陽基金會，擔任榮譽顧問與志工講師，持續傳遞教育熱情。他感性地說：「得獎不是目的，只希望能讓更多人明白——改變學習方法，善用系統邏輯，才是終身學習的起點。」

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