「福衛八號」首顆衛星完成測試 預計10月在美升空

國家太空中心福衛八號首顆衛星FS-8A，已通過電磁相容測試，預計8月底起運至美國、10月升空。（國家太空中心提供）

2025/07/24 16:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕「福衛八號」為台灣首個自製光學遙測衛星，今年起逐年發射以構成星系，國家太空中心（TASA）今（24日）宣布，福八首顆衛星（FS-8A）經歷一連串火箭與太空環境驗測，已完成全功能測試，代表驗證完畢準備發射，預計8月底起運至美國，10月將搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 15航班發射升空。

TASA表示，福八計畫是「第3期國家太空科技發展長程計畫」首個先導型高解析度光學遙測衛星計畫，將發展6顆原始解析度1米、經TDI處理可達次米解析度的光學遙測衛星，以及發展2顆原始解析度次米級的衛星，今年起逐年發射，佈建在561公里的太陽同步軌道以構成星系。

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TASA主任吳宗信表示，福八計畫經歷疫情、構型改造等波折使得時程推遲，環境測試也陸續浮現問題，團隊皆耐心解決，而相較福衛五號，福八可達次米解析度，若順利、代表台灣的太空科技再度提升，福八星系佈建後，可提供每日多次再訪能力與全球覆蓋的衛星影像，以滿足國家安全、災害防救等需求。

福八主持人劉小菁說明，在衛星運出廠房前，需通過火箭與太空環境等嚴苛測試，包含電磁相容、振動、音震、熱真空、分離爆震等，完成後還需全功能測試，確保衛星能正常運作，而衛星升空後無法維修，這次FS-8A全功能測試時，發現因飛行軟體最後版本移除了除錯模式，造成推進次系統指令傳送不如預期，所幸只卡關3天就找出問題並順利解決。

福八整測子計畫負責人葉嘉靖說，FS-8A組裝與測試總時程逾1年，其中「熱真空測試」為關鍵挑戰，恐使衛星損傷，被視為「魔王關」，然而團隊都及時發現問題並加以解決，原本預估需1個月的熱真空測試縮短到2週完成，難能可貴。

TASA表示，8月初將為FS-8A進行運送前審查（PSR），確認衛星狀態及SpaceX Transporter 15航班的火箭介面全數備便，預計8月底起運，10月升空。FS-8A是福八首顆衛星，後續衛星將逐年發射，完整星系預計2031年布建完成。

國家太空中心製作的福衛八號首顆衛星FS-8A，通過衛星的關鍵挑戰「熱真空測試」。（國家太空中心提供）

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