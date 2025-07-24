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    歡迎光臨！促進多元文化 移民署邀新二代當超商「小小店長」

    印尼新二代文奇（右）全程以流利印尼語，與印尼籍母親進行收銀情境互動。（記者王冠仁翻攝）

    印尼新二代文奇（右）全程以流利印尼語，與印尼籍母親進行收銀情境互動。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/24 16:16

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣便利商店密度高，平均1703人就有1間便利商店，密集的便利商店也成為台灣街頭獨特風景。移民署看準這一點，且為了促進多元文化融合，台北市服務站今天與賽珍珠基金會合作，於全家便利商店南海店舉辦「小小店長」一日職場體驗親子活動，邀請新住民、新二代體驗營運流程，認識多元文化標語與商品，新二代小小店長甚至用印尼語「Selamat datang（歡迎光臨） 」引導顧客結帳，場面歡樂有趣。

    移民署表示，本次活動選在全台首家新住民就業友善的全家便利商店，這家店的副店長是香港新住民淑汶，活動期間帶領換上制服的小小店長們，從認識多語標語開始，逐步體驗便利商店的營運基礎工作，包括商品整理陳列、補貨、收銀與顧客服務技巧及冰淇淋製作等。

    今天參加活動的一名小小店長，是印尼籍新二代文奇，他在收銀台前開口就是標準印尼語「Selamat datang !」從引導結帳至顧客服務，全程以流利印尼語與母親進行對答。

    文奇的母親哇蒂來自印尼，自小耳濡目染，能用印尼語流利溝通，展現出新二代的語言優勢，更彰顯語言傳承於家庭教育中的深厚力量。哇蒂分享，便利商店是台灣生活不可或缺的社區資源，這次能以顧客的身分、由兒子代為收銀，兒子全程以印尼語應對、投入情境學習，內心備感欣慰。

    移民署說，另一位小小店長是緬甸新二代、剛升國小一年級的菀儀，她在今天的活動中展現出高度專注力及參與感，和母親一同迅速完成整理東南亞特色商品貨架的任務。過程中，菀儀不斷向母親提問東南亞的傳統零食特色，不僅讓她體驗到職場工作經驗，更意外認識許多家鄉零食與文化。

    賽珍珠基金會執行長陳杰昇表示，賽珍珠基金會自1968年起致力服務在台跨國婚姻家庭子女，數十年來，透過助養扶助、教育支持、就業輔導、通譯服務等領域，陪伴無數新住民子女及其家庭走過語言適應、家庭教育、職場融合等關鍵階段。近年來更積極創造新二代探索自我與社會認同的機會，讓新二代們從體驗活動中獲得新知，達到寓教於樂效果。

    小小店長體驗製作冰淇淋給顧客。（記者王冠仁翻攝）

    小小店長體驗製作冰淇淋給顧客。（記者王冠仁翻攝）

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