6大台V品牌聯手組「異域交匯隊」 漫博會上大秀穿越劇冒險風

六大VTuber品牌聯手組成「虛境狂潮：異域交匯隊」，參加漫畫博覽會，並透過直播螢幕，與粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

2025/07/24 16:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕四季途、啪啦爆擊8、夢想之都、公視、第九遊戲、芥川等6家VTuber品牌聯手，在24屆漫博會推出「虛境狂潮：異域交匯隊」，讓旗下台V穿越到異世界，化身冒險者闖蕩，搭配卡牌及電子遊戲，跨域型塑IP，展現台V能量。

公共電視VTuber「宮氏海水浴場」製作人朱予安表示，公視提倡內容創新，也發展虛擬偶像，並舉辦金V獎鼓勵台V業界，這次集結其他團隊，將各家角色穿越異世界，穿上異域風格，化身冒險者，共同擺攤參加漫畫博覽會，各家台V也製作成精美卡牌，供粉絲收藏，他並觀察到VTuber產業相關攤位越來越多，希望藉此吸引更多新觀眾。

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第九遊戲公司負責人賴俊融指出，與其他5家合作組團，只有自己一家是遊戲公司，便提出希望將台V角色遊戲化，花3個月時間打造出卡牌遊戲，結合5、60名台V角色加上其他插畫與工作人員等，約200張卡牌打造成TCG電子遊戲，讓玩家對戰又能收集喜愛的VTuber，目前為Demo板供免費下載。

朱予安也分享，今年5月曾到西班牙參加「世界公視大展」（INPUT），並向歐美展示公視經營的VTuber團隊成果，歐美對於亞洲動畫興盛有印象，誤以為VTuber是動畫，經解釋後才知道是真人動態捕捉，再經虛擬形象還原，與動畫完全不同，感受新鮮體驗，已開始討論是否能將台灣經驗複製到歐美。

四季途、啪啦爆擊8、夢想之都、公視、第九遊戲、芥川等6家VTuber品牌聯手，在24屆漫博會推出 「虛境狂潮：異域交匯隊」，展現台V能量。（記者吳柏軒攝）

VTuber「阿西」參加第24屆漫畫博覽會，透過直播螢幕與粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

虛擬偶像VTuber「雀羽困」參加第24屆漫畫博覽會攤位，擔任一日店長，跟粉絲面對面，可用現場麥克風直接對話。（記者吳柏軒攝）

六大VTuber品牌聯手組成「虛境狂潮：異域交匯隊」，參加漫畫博覽會，並將旗下角色卡牌化、製成遊戲，提供粉絲更多收藏性。（記者吳柏軒攝）

六大VTuber品牌聯手組成「虛境狂潮：異域交匯隊」，並將旗下角色卡牌化製成遊戲，作為活動Demo展示，並開放免費下載。（記者吳柏軒攝）

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