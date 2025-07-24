馬公市牽線朴子、豐濱3地公益聯盟 215弱勢家庭保額攀升50萬

馬公市長黃健忠牽線，花蓮豐濱鄉弱勢族群享有保險。（馬公市公所提供）

2025/07/24 16:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一場橫跨台灣東西、溫暖基層的善舉，今（24）日在花蓮縣豐濱鄉正式展開。馬公市長黃健忠伉儷應邀出席，見證嘉義朴子配天宮暨嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會，首次為豐濱鄉弱勢家庭加碼微型保險，將每戶保障由30萬元大幅提升至50萬元。這場由馬公市主動牽線、3地姊妹市攜手促成的「全台首創」公益合作，成為今年城鄉交流與社會關懷的亮點，為215戶低收入與身心障礙家庭帶來實質保障與新希望。

馬公市自2023年9月12日與花蓮縣豐濱鄉締結首個姊妹市關係，今年4月23日又與嘉義縣朴子市締結姊妹市。3地因姊妹市情誼而串聯，進一步深化城市交流與合作。此次專案針對設籍豐濱鄉的「低（中低）收入戶」141戶，以及「輕、中度身心障礙」領有生活補助（15歲以上、74歲以下）者74人，共計215人。

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所有受惠者在原有團體傷害保險外，再獲慈善會補助20萬元微型保險，若因意外傷害事故致身故或失能，最高可得50萬元保障，讓許多家庭在艱難時刻多了一份安定與力量。特別的是，無論馬公市或豐濱鄉的微型保險，保費皆由慈善會全額支應，完全免去家庭負擔，充分展現民間善心。

同一保險專案，馬公市自開辦以來，已累計2000位市民受惠，今年即將邁入第三年，展現制度的持續性與公益成效。

馬公市與姊妹市花蓮豐濱鄉，共推微型保險造福弱勢。（馬公市公所提供）

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