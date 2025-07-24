家長投訴馬公某國小體罰學童調查延宕 教處：正調查中期限至8/5

學生後腿遭棍子毆打，留下紅腫傷痕。（家長提供）

2025/07/24 16:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市某國小爆發體罰事件，畢業班學生被導師用棍子毆打大腿成傷，家長向校方投訴，但調查程序卻一拖再拖，眼見校長8月1日即將調職，家長擔心事情不了了之，除依司法程序提出傷害告訴外，並憤而向媒體投訴。澎湖縣政府教育處表示，全案已依法處理，現在調查中，不會因校長換人停止調查。

家長指出，4月25日爸爸在放學時間去接小孩，因為等不到小孩進去學校找，才發現正在保健室冰敷，一看到大腿上的傷痕，問小孩才知道被導師拿棍子打，小孩不知道為什麼會被打，父母隨即帶往澎湖醫院驗傷治療，等驗傷治療完畢，安置好孩子後，父母2人前往校長室詢問事件原委。

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根據了解，4月25日下午最後一節課，班上準備要練習隔天運動會趣味競賽時，老師把學生上課桌子搬去置放道具相關物品，因學生坐第1個座位，全班有同學生日請喝手搖飲，當下學生也和同學喝飲料，老師在其座位旁整理東西，突然拿棍子走到他身邊往大腿打下去，還說了一句：「又多了一個可以打的。」學生當下嚇到站起來，因為不知道做錯了什麼事，老師會動手打他。

4月25日事發後，除了應家長要求更換導師外，校方至5月9日才給家長檢舉信函，請家長寫完再傳送至調查委員，6月5日才到校接受霸凌事件調查。校方表示，會在畢業典禮6月13日前調查完畢，但畢典後因需聯絡多位學生回校接受調查，依規定調查期限為2個月內，但不是從4月25日算起，而是從6月5日算起，調查期限到8月5日止。

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