為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    家長投訴馬公某國小體罰學童調查延宕 教處：正調查中期限至8/5

    學生後腿遭棍子毆打，留下紅腫傷痕。（家長提供）

    學生後腿遭棍子毆打，留下紅腫傷痕。（家長提供）

    2025/07/24 16:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市某國小爆發體罰事件，畢業班學生被導師用棍子毆打大腿成傷，家長向校方投訴，但調查程序卻一拖再拖，眼見校長8月1日即將調職，家長擔心事情不了了之，除依司法程序提出傷害告訴外，並憤而向媒體投訴。澎湖縣政府教育處表示，全案已依法處理，現在調查中，不會因校長換人停止調查。

    家長指出，4月25日爸爸在放學時間去接小孩，因為等不到小孩進去學校找，才發現正在保健室冰敷，一看到大腿上的傷痕，問小孩才知道被導師拿棍子打，小孩不知道為什麼會被打，父母隨即帶往澎湖醫院驗傷治療，等驗傷治療完畢，安置好孩子後，父母2人前往校長室詢問事件原委。

    根據了解，4月25日下午最後一節課，班上準備要練習隔天運動會趣味競賽時，老師把學生上課桌子搬去置放道具相關物品，因學生坐第1個座位，全班有同學生日請喝手搖飲，當下學生也和同學喝飲料，老師在其座位旁整理東西，突然拿棍子走到他身邊往大腿打下去，還說了一句：「又多了一個可以打的。」學生當下嚇到站起來，因為不知道做錯了什麼事，老師會動手打他。

    4月25日事發後，除了應家長要求更換導師外，校方至5月9日才給家長檢舉信函，請家長寫完再傳送至調查委員，6月5日才到校接受霸凌事件調查。校方表示，會在畢業典禮6月13日前調查完畢，但畢典後因需聯絡多位學生回校接受調查，依規定調查期限為2個月內，但不是從4月25日算起，而是從6月5日算起，調查期限到8月5日止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播