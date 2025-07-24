柯羅莎颱風生成！西北太平洋三颱共舞 對台影響曝

柯羅莎颱風今日下午生成，西北太平洋三颱共舞。圖為今日下午2點的颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

2025/07/24 15:11

〔記者林志怡／台北報導〕范斯高颱風、竹節草颱風昨日先後生成，中央氣象署表示，今日下午2時關島西方近海再有颱風「柯羅莎」生成，但預計往日本東南方海面移動，對台灣將無影響。

中央氣象署指出，原位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，於今日下午2時發展為輕度颱風，編號第9號（國際命名:KROSA，中文譯名：柯羅莎），預測未來朝北往日本東南方海面移動，對臺灣無直接影響。

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此外，目前西北太平洋有3個熱帶系統活動，包括昨日生成的范斯高颱風、竹節草颱風及今日的柯羅莎颱風。其中范斯高颱風外圍環流將於今日晚間至週六清晨期間將影響台灣，西半部地區將有局部大雨，北部地區有短延時豪雨，中部以北及離島有機會出現較強陣風，且風浪較大。

竹節草颱風則預計從呂宋島北方陸地或近海通過後，持續往東北方、北方移動，強度也將持續減弱，且因竹節草與范斯高颱風目前都處於季風低壓範圍內，距離約1200公里左右，有互相牽引的作用，在低壓帶內的路徑有逆時針旋轉的現象，但還不到藤原效應的程度。

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