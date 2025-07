丹娜絲颱風重創中南部 衛福部賑災專戶3天募逾1340萬元

丹娜絲颱風重創嘉南平原。(台電提供)

2025/07/24 15:32

〔記者邱芷柔/台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣,台南市及嘉義縣市民宅災損合計逾1.7萬戶,行政院日前指示啟動「114年丹娜絲風災募款專案」,賑災基金會今(24日)公布首波募款進度,短短3天內共收到5256筆捐款,總金額達1340萬832元。

丹娜絲颱風在7月6日深夜自嘉義布袋登陸,造成中南部大規模停水、停電,房屋毀損與淹水災情頻傳,民眾財產與生活受到嚴重影響,急需重建資源與外界援助。在行政院指示下,衛福部所屬賑災基金會自7月21日啟動風災募款專案,並開放多元捐款管道,包含LINE Pay、四大超商(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK mart)店內機台及人工服務,提供民眾便捷捐款方式。

募款期間至8月20日止,共1個月。賑災基金會統計,截至7月23日止,專案共接獲5256筆捐款、累計金額1340萬餘元。其中有4筆大型捐款金額超過百萬,金額介於100萬至200萬元之間。行政院長卓榮泰也於專案啟動當日率先捐出30萬元,表達對災民的支持與關懷。

從捐款來源來看,LINE Pay捐款筆數最多,有4955筆;自動化設備及臨櫃匯款則有301筆。基金會說明,超商機台捐款部分因各通路結帳與統計時間略有差異,將於每週一統一彙整前一週金額後公告更新。

賑災基金會強調,所有募得善款將全數用於災區災民的援助工作,包含災害救助、緊急醫療、收容安置及後續復原重建,並依據災區需求分為兩大類執行項目進行妥善運用。民眾想捐款援助,可利用賑災專戶捐款。

匯款戶名:財團法人賑災基金會銀行名稱:土地銀行長春分行(005)銀行帳號:102-005-19896-5

Line Pay捐款帳戶:進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台,點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款,可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款,也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商門市:透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go,點選「114年丹娜絲風災募款專案」,依指示輸入資訊與捐款金額,列印繳款單後,至櫃檯繳費即可完成捐款。

若海外人士有捐款意願,外匯相關資訊:

SWIFT CODE:「LBOTTWTP102」。NAME:「Taiwan Foundation for Disaster Relief」Account NO. : 「102-005-19896-5」BANK NAME:「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。ADDRESS:「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

為製發收據,衛福部提醒捐款人提供捐款證明(臨櫃捐款收執聯、ATM收據)敘明捐款人姓名(收據抬頭)、電話及收據寄送地址,傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾,請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。若有相關疑問,可洽專線電話1988。

