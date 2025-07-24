丹娜絲颱風重創中南部 衛福部賑災專戶3天募逾1340萬元

丹娜絲颱風重創嘉南平原。（台電提供）

2025/07/24 15:32

〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，台南市及嘉義縣市民宅災損合計逾1.7萬戶，行政院日前指示啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，賑災基金會今（24日）公布首波募款進度，短短3天內共收到5256筆捐款，總金額達1340萬832元。

丹娜絲颱風在7月6日深夜自嘉義布袋登陸，造成中南部大規模停水、停電，房屋毀損與淹水災情頻傳，民眾財產與生活受到嚴重影響，急需重建資源與外界援助。在行政院指示下，衛福部所屬賑災基金會自7月21日啟動風災募款專案，並開放多元捐款管道，包含LINE Pay、四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK mart）店內機台及人工服務，提供民眾便捷捐款方式。

請繼續往下閱讀...

募款期間至8月20日止，共1個月。賑災基金會統計，截至7月23日止，專案共接獲5256筆捐款、累計金額1340萬餘元。其中有4筆大型捐款金額超過百萬，金額介於100萬至200萬元之間。行政院長卓榮泰也於專案啟動當日率先捐出30萬元，表達對災民的支持與關懷。

從捐款來源來看，LINE Pay捐款筆數最多，有4955筆；自動化設備及臨櫃匯款則有301筆。基金會說明，超商機台捐款部分因各通路結帳與統計時間略有差異，將於每週一統一彙整前一週金額後公告更新。

賑災基金會強調，所有募得善款將全數用於災區災民的援助工作，包含災害救助、緊急醫療、收容安置及後續復原重建，並依據災區需求分為兩大類執行項目進行妥善運用。民眾想捐款援助，可利用賑災專戶捐款。

匯款戶名：財團法人賑災基金會銀行名稱：土地銀行長春分行（005）銀行帳號：102-005-19896-5

Line Pay捐款帳戶：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「114年丹娜絲風災募款專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊：

SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」Account NO. : 「102-005-19896-5」BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

為製發收據，衛福部提醒捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。若有相關疑問，可洽專線電話1988。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法