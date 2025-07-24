台師大教練周台英遭解聘 鄭英耀：給吹哨簡奇陞更多支持鼓勵

台師大女足抽血案震驚社會，教育部長鄭英耀今日受訪時呼籲社會大眾給吹哨者簡奇陞更多的支持鼓勵。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/24 14:58

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血案震驚社會，女足教練周台英已終身被撤銷教練證，教授工作也將不保，台師大系級與院級教評會均決議解聘，明天將召開校級教評會。教育部長鄭英耀今（24）日出席國立高級中等學校校長布達典禮前受訪表示，吹哨者簡奇陞有勇氣挺身而出揭露，使政府能夠發現問題而能夠改正，呼籲社會大眾給予簡奇陞更多的支持鼓勵。

台師大女足球員吹哨者簡奇陞在人本教育基金會、立委陳培瑜及范雲協助下，勇敢揭露抽血換學分此駭人聽聞的霸凌案，受害學生多達40人，但台師大一度企圖包庇，校內霸凌委員會認定霸凌屬實、建議解聘，但三級教評會皆未解聘，引發眾人怒火，教育部成立跨司處專案小組，與國科會、體育署及衛福部全面調查，檢調單位也分案偵辦。

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鄭英耀於16日在德國世大運現場受訪時即先怒批，絕不容許傷害學生，並下令徹查台師大女足案，今日返國後首度受訪。

鄭英耀表示，他也來自大學（原為國立中山大學校長），知道此案時非常震驚也覺得不可思議，第一時間指示高教司、學特司迅速聯繫台師大必須「嚴肅處理」，教育部也會求依法進行調查，保護學生權益。

鄭英耀強調，老師做研究不能傷害學生的身心健康，不能犧牲學生權益，教育部已要求台師大在兩週內召開校教評會並做成決議，且向教育部報告，教育部也有做成「一是解聘4年不得轉任教職，一是終身解聘」的決議建議，等待台師大回應。

對於有媒體追問是否國科會是女足案的主管機關，鄭英耀則表示，跨部會小組是全面調查，教育部也會在台師大向教育部提報校教評會決議後，儘速作出處理。

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