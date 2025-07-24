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    24屆漫博會結合電玩百家爭鳴 真人COS與虛擬偶像互尬場

    橫向動作遊戲《封印者：CLOSERS》在漫博會設攤，找來Cosplayer扮演遊戲角色「愛里」，吸引路人眼球。（記者吳柏軒攝）

    橫向動作遊戲《封印者：CLOSERS》在漫博會設攤，找來Cosplayer扮演遊戲角色「愛里」，吸引路人眼球。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/24 14:47

    〔記者吳柏軒／台北報導〕第24屆漫畫博覽會與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展今（24日）登場，由動漫、電玩、玩具三大領域連袂出擊，為吸引人潮，現場不只派出真人Cosplay大吸眼球，也由巨大螢幕找來虛擬偶像舉辦演唱會，相互尬場、一同享受ACGE嘉年華盛會。

    中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓指出，漫博會聯合電玩電競、電影玩具等產業匯聚，連袂出擊，約120家廠商在世貿一館擺設逾1200個攤位，內容創意十足、百家爭鳴，更喊出今日起一連5天的參展人潮上看65萬人次，預估可帶來3億元商機。

    參展的除了動漫八大家出版社，木棉花、曼迪傳播等動畫代理商也是常客，遊戲橘子、宇峻奧丁、鈊象電子等遊戲大廠也共襄盛舉，知名遊戲IP包含如鬼滅之刃、遺忘之劍、星痕共鳴等也大舉入侵，玩具則有野獸國、樂高等知名攤位，文化內容策進院則推出台灣漫畫館、新北市政府也帶來電競攤位，拍賣及網購平台如露天市集、買動漫等也加入盛會，就連五月天的「相信音樂」公司也前來設攤。

    特色主題館則包含連續多年設立的台灣東販日本主題館、日本愛知縣偶像「知多娘」等，其他日本動漫IP還有航海王主題館、鬼滅之刃亦有特設展區，以及虛擬偶像Vtuber專區越設越大，公視團隊「宮氏海水浴場」聯合共6家團隊展現台V能量，知名V公司「子午計畫」也首設攤位。

    宇峻澳丁旗下的《三國群英傳：格鬥版》參加第24屆漫畫博覽會，找來Cosplayer真人扮演遊戲角色，擺出架式、活靈活現。（記者吳柏軒攝）

    宇峻澳丁旗下的《三國群英傳：格鬥版》參加第24屆漫畫博覽會，找來Cosplayer真人扮演遊戲角色，擺出架式、活靈活現。（記者吳柏軒攝）

    漫畫博覽會結合電玩電競產業，遊戲橘子擺攤「橘子嘉年華」並找來虛擬偶像唱跳，吸引許多觀眾圍觀，氣勢不輸真人Cos。（記者吳柏軒攝）

    漫畫博覽會結合電玩電競產業，遊戲橘子擺攤「橘子嘉年華」並找來虛擬偶像唱跳，吸引許多觀眾圍觀，氣勢不輸真人Cos。（記者吳柏軒攝）

    日本知名IP也在第24屆漫博會設攤「航海王主題館」，並由多人戴草帽穿紅背心、COS主角魯夫遊街造勢。（記者吳柏軒攝）

    日本知名IP也在第24屆漫博會設攤「航海王主題館」，並由多人戴草帽穿紅背心、COS主角魯夫遊街造勢。（記者吳柏軒攝）

    知名遊戲IP《天堂M》推出「雷神」新職業，並找來美女扮演全新的「女雷神」。（記者吳柏軒攝）

    知名遊戲IP《天堂M》推出「雷神」新職業，並找來美女扮演全新的「女雷神」。（記者吳柏軒攝）

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