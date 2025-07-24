台中場轉廢成金！太空包結合微生物 創3千萬年產值

生產菇類需要太空包，其中產生的木屑廢棄物與下腳料等菇類剩餘物質一年高達14萬噸。（台中場提供）

2025/07/24 15:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕生產菇類需要太空包，其中產生的木屑廢棄物與下腳料等菇類剩餘物質一年高達14萬噸，農業部台中農業改良場運用微生物技術，將菇類剩餘物質轉化為堆肥、養雞場除臭墊料、飼料添加劑等，一年創造3千萬產值。

每年菇類生產使用的太空包就高達2億包，台中場指出，菇類採收後的菇包木屑與下腳料等剩餘物質富含有機碳、氮、磷、鉀、鈣及微量礦物質，該場使用不同微生物搭配，讓菇類剩餘物質發揮附加價值，如將菇類剩餘物質添加木黴菌發酵接種劑，開發出新型介質、生物性堆肥與土壤改良資材，該堆肥等經過田間測試證實可克服暖冬、低溫、豪雨與乾旱等極端氣候對作物生產的影響。

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台中場也將菇類剩餘物質混合耐酸性益生菌，開發出畜牧飼養用的除臭墊料與處理劑，台中場表示，雞舍除臭抑菌墊料產品可讓肉雞場域減少80到95%的臭味，縮短粗糠木屑雞糞乾燥時間，並可縮短禽畜糞堆肥產品堆積發酵時間，從原先需時3個月縮減至1.5到2個月。

菇類採收時修剪剩下的下腳料也沒放過，台中場將這類下腳料和耐酸性益生菌混合，開發出畜牧飼養用的飼料添加劑，台中場表示，該飼料添加劑可補充維生素與礦物質，雞隻餵養飼驗可替代飼料用量20%，可降低業者飼養成本。

台中場指出，相關技術都已授權8家業者生產，每年產值可達3千萬元以上，透過這些技術還能處理菇類剩餘物質超過2萬噸。

台中場運用木黴菌處理菇類剩餘物質，可開發出新型栽培介質、畜舍用除臭墊料、飼料添加物與稻草與果木枝條分解劑等產品。（台中場提供）

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