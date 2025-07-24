雲林賞螢新祕境 華山大湖底打造「火金姑」天堂

古坑華山這幾年復育螢火蟲成效不錯，螢火蟲季時可見壯觀「螢」海。（圖由華山休閒農業區提供）

2025/07/24 14:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑是國內知名賞螢地，雲林縣府在華山大湖底設置「賞螢示範點」，除有原生野溪，並種植近200株原生植物，降低光害及增加樹林屏障，另將進一步復育蕨類與地被植物，營造適合螢火蟲的理想環境。縣府農業處表示，華山、樟湖已有5處螢火蟲復育基地，可帶動地方生態旅遊發展。

農業處指出，雲林從海拔250公尺到1500公尺都有螢火蟲蹤跡，每年4、5月在華山、桂林、華南等淺山，5、6月在草嶺及石壁都可賞螢，尤其華山這幾年致力螢火蟲保育，包括友善耕作、減少使用除草劑及農藥、設置生態池等，護螢成效不錯，每年螢火蟲季都令遊客驚艷。

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農業處表示，目前縣內的賞螢熱點有華山土石流園區、華山山豬湖、樟湖芊蓁籠及張師傅生態紅茶園等4處，常見螢火蟲有黃緣螢、大端黑螢、黑翅螢、台灣窗螢、山窗螢、雙色垂鬚螢等多種原生螢火蟲。

農業處說，新設的大湖底賞螢示範區位在華山，復育計畫與嘉義大學教授何坤益團隊合作，復育策略包括保留原生溪流、導入高程落差形成的自然引流水源，鋪設不透水層促進積水與土壤吸水，並透過落葉、枯木與腐植質維持濕潤，營造螢火蟲幼蟲及其獵物蝸牛、蛞蝓所需的理想棲地。

園區已種植近200株原生植物，高的喬木層可遮蔭保濕降溫，低的灌木層能提供獵物躲藏空間與草本層提供成蟲停棲與覓食點，提升整體生物多樣性，增加黑翅螢的族群數量。

打造古坑華山為「火金姑」天堂，雲林縣府在華山大湖底設置「賞螢示範點」，工作人員種植原生植物，營造適合棲地。（圖由縣府農業處提供）

打造古坑華山為「火金姑」天堂，雲林縣府在華山大湖底設置「賞螢示範點」，工作人員種植原生植物，營造適合棲地。（圖由縣府農業處提供）

古坑華山這幾年復育螢火蟲成效不錯，螢火蟲季時可見壯觀「螢」海。（圖由華山休閒農業區提供）

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