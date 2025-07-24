苗栗農工技優校友返校傳承 激發學弟妹實作力

電機科學生焊接。（圖由苗栗農工提供）

2025/07/24 14:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕響應聯合國「世界青年技能日」，國立苗栗農工歷屆全國技能競賽選手組成的「蕃薯球志工隊」，啟動《創客魂，偏鄉行－世界技能日特別計畫》，透過為期5天的實作課程與職涯分享，點燃學弟妹對技職學習的熱情與實作力。

此次課程設計跨科整合，融合電機、機械、農業等4大類群領域，吸引超過150名學生參與。電機科學生參與「循跡自走車專題製作」，由技優選手親自指導學生從車體設計、焊接到程式撰寫，完成9台自走車；機械群則進行「風洞流場觀測實驗」，設計模型觀察空氣流動，深化流體力學理解；農業群以「花藝設計」課程提升學生的美感與創造力，共完成35束花束。

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值得一提的是，今年首次開設「高壓弧光實驗課程」，由國手帶領學生動手製作高壓裝置，強調安全與風險控管，完成35組實驗器材。整體課程不僅提升實作能力，更展現技優學長姐以行動傳承技能精神的初衷。

校長張世波表示，這次活動不只是學習技能，更是精神的傳承。感謝蕃薯球志工隊的投入，讓技職典範成為學生的榜樣，也讓學校思考如何將這樣的課程系統化、常態化，持續深耕技職教育。

農業群花藝設計。（圖由苗栗農工提供）

國立苗栗農工歷屆全國技能競賽選手組成的「蕃薯球志工隊」，透過為期5天的實作課程與職涯分享，點燃學弟妹對技職學習的熱情與實作力。（圖由苗栗農工提供）

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