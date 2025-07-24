風災後嘉義縣出現1600坪「樹木墳場」 廢棄物去化成難題

水上鄉公所後方空地暫置大量樹木殘枝，鄉長林緗亭希望大量廢棄物能盡快去化。（記者林宜樟攝）

2025/07/24 14:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來狂風重創嘉義縣，縣內樹木傾倒至少上萬棵，水上鄉公所近日將鄉內傾倒樹木及民宅受損廢棄物如鐵皮、裝潢廢料、泡水家具及床墊等暫置在公所後方約1600坪空地，大量傾倒樹木枝幹及廢棄物不斷運入，超過數千噸。水上鄉長林緗亭說，縣府環保局補助15萬元處理，但「樹木墳場」量體太大，公所仍難負擔，需縣府或中央幫忙；嘉義縣環保局長張輝川說，將開會討論後續處理方式。

林緗亭說，水上鄉面積69平方公里，比嘉義市面積還大，且有部分丘陵地，樹木多且高大，因被颱風吹倒大量樹木，運至公所後方空地暫置，各類廢棄物還需分類放置，光較細樹枝就已超過1000公噸，大型枝幹及各類廢棄物難以估算，至少數千噸，但鄉公所僅是基層單位，難以負擔清運處理費用。

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林緗亭說，暫置空地旁有許多住家，僅隔一條馬路，若斷裂樹木枝幹暫置過久乾枯，夏季炎熱，更擔心發生火警，恐怕會危及民宅及公所建物，請縣府等機關儘速協助。

大量樹木殘枝難以去化。（記者林宜樟攝）

水上鄉公所後方空地暫置大量樹木殘枝。（記者林宜樟攝）

各類因風災毀損的民宅廢棄物。（記者林宜樟攝）

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