丹娜絲颱風毀上萬民宅屋頂 政院拍板發3萬元「上工津貼」搶工班

丹娜絲颱風重創嘉南地區，行政院長卓榮泰今（24）日在院會拍板，針對屋頂損壞修復面積達100平方公尺以上者將發給「上工津貼補助金」3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元。（行政院提供）

2025/07/24 13:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕丹娜絲颱風重創嘉南地區，災後兩週仍有上萬戶災民屋頂全毀或半毀，行政院長卓榮泰今（24）日在院會拍板，針對屋頂損壞修復面積達100平方公尺以上者將發給「上工津貼補助金」3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元。

行政院日前公布風災家園復原慰助金方案，公告災區住宅受損的受災戶，凡屋頂及外牆受損面積達20至100平方公尺者，每戶補助5萬元；超過100平方公尺者，每戶補助10萬元。

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卓揆表示，因為人工物料極為短缺，對於工班調度支援需要更有效，行政院政委兼工程會主委陳金德日前已開會協調各方協助力量，包括營造公會、地方政府等，加速地方復原速度。

陳金德在臨時動議指出，已召集各縣市政府、各部會及邀請營造業同業公會共同商議，營造公會表達願意協調各營造公司來協助，考慮到目前工班非常缺乏，經濟部、內政部擬定計畫，針對屋頂損壞修復之面積達100平方公尺以上者，發給「上工津貼補助金」3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元，這是發給協助修繕的工班津貼補助。

卓揆說，感謝陳金德在短時間陸續提出復原慰助金、上工津貼措施，能夠迅速展開災後家園復原工作。他也特別感謝地方政府與營造公會，尤其營造公會號召會員營造公司投入民宅的修復工作，是復原工作強大的生力軍。

卓揆呼籲，地方政府將災民需求和公會對接，積極媒合有意願、有能力投入的廠商，讓民宅修復的工程能夠儘快的完成，同時再度強調各種工程進行的時候，對於所有施工人員的安全規範，一定要做到最高標準。

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