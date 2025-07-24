竹縣尖石國小連奪金熊獎 用科學驗證解密泰雅族植物清潔應用

113學年度原住民族文化與科學展覽會，新竹縣尖石國小摘下國小組最高榮譽「金熊獎」；桃山國小榮獲國小組「佳作」及唯一的「探索精神獎」。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/07/24 14:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石國小深入了解無患子與合歡的清潔應用，並以科學驗證特性，解密泰雅族民族植物，摘下113學年度原住民族文化與科學展覽會國小組最高榮譽「金熊獎」；而桃山國小運用數學「畢氏定理」，計算「竹管琴」不同音調所需的管長，並將祖先的智慧融入科學思考，榮獲國小組「佳作」及唯一的「探索精神獎」。

原住民族文化與科學展覽會由教育部與原住民族委員會共同主辦，國立東華大學承辦全國決賽，本月19日於國立中興大學舉行。新竹縣原鄉兩校在全國42隊國小組隊伍中脫穎而出，其中，尖石國小更連續兩年獲得「金熊獎」，這次主題為《植「皂」—解密泰雅族民族植物之研究》，學生從去年11月起展開田野調查與訪談，深入了解無患子與合歡的清潔應用，並以科學方式驗證其皂苷含量與泡沫生成特性。

請繼續往下閱讀...

桃山國小的科展團隊「桃山 Lawkah」，以《泰雅竹心聲_Ruma tlbwan Tayal 的秘密!》為主題深入研究「竹管琴」，學生們發現可以用古希臘數學家畢達哥拉斯的數學原理「畢氏定理」，計算出不同音調所需的管長，大幅提升樂器製作的精準度與效率。在實驗之外，孩子們也深入部落，訪問耆老學習竹材挑選與火烤技法，耆老分享要選3到4年生的竹子來做竹管琴，因為這樣的竹子最堅固、聲音最穩定，「這些都是課本上學不到的智慧！」

縣長楊文科肯定桃山國小與尖石國小的孩子，不僅用科學方法探索世界，也用心傾聽祖先的聲音，這樣的成果不只是學術上的成就，更代表著文化的傳承與創新。未來，教育局將持續強化「文化 × 科學」的教學模式，讓原鄉教育不只是學習知識的地方，更是實踐文化與創新的重要場域。

尖石國小深入了解無患子與合歡的清潔應用，並以科學驗證特性，解密泰雅族民族植物。（擷取自新竹縣政府官網）

尖石國小連續兩年獲得原住民族文化與科學展覽會「金熊獎」。（擷取自新竹縣政府官網）

桃山國小以《泰雅竹心聲_Ruma tlbwan Tayal 的秘密!》主題深入研究竹管琴，獲得佳作及精神探索獎。（擷取自新竹縣政府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法