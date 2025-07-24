3颱共舞！日本認定第9號颱風「柯羅莎」生成 3颱最新路徑曝

第7號颱風「范斯高」、第8號颱風「竹節草」、第9號颱風「柯羅莎」3颱在這兩天相繼生成。（圖擷自日本氣象廳）

2025/07/24 13:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳今（24日）中午認定在關島附近海面的熱帶低壓已經增強為第9號颱風「柯羅莎」（Krosa，柬埔寨，「鶴」之意），目前西北太平洋3颱鼎立。

根據日本氣象廳觀測顯示，「柯羅莎」颱風今中午12點的中心位置在北緯14.4度，東經143.7度，向北北西緩慢移動，預估未來偏北移動，不會對台灣造成影響。

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而另外兩個颱風離台較近，第7號颱風「范斯高」今日中午12點的中心位置在北緯24.4度，東經127.6度，也就是在琉球南方、台灣東部海面，中心風速每秒20公尺，以時速20公里向西北移動，氣象廳預估「范斯高」在接近台灣過程中將逐漸減弱，可能在北部海面減弱為熱帶低壓。

第8號颱風「竹節草」強度較「范斯高」強，中心風速每秒25公尺，現在中心位置在北緯16.4度，東經118.2度，也就是在呂宋島西方近海，氣象廳預估「竹節草」迴轉角度更大，可能不會登陸呂宋島，直接進入巴士海峽，向東北移動通過台灣東部海面，在接近琉球過程中逐漸減弱為熱帶低壓。

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