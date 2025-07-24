技職之光！屏東高工李貫誌奪全國技能競賽金牌 捐6萬回饋母校

屏東高工機械科的學生李貫誌（左）獲第55屆全國技能競賽CNC銑床職類金牌，指導老師吳家勝（右）以他為榮。（記者羅欣貞攝）

2025/07/24 14:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高工機械科學生李貫誌本（7）月在第55屆全國技能競賽CNC銑床職類中，從全國高手脫穎而出獲得金牌，為南部偏鄉技職教育注入強心針，他還計畫從12萬元獎金中捐出6萬元給屏工機械科，感謝學校及師長的栽培。

屏東高工地處農業大縣，地方企業能提供的技術支援與訓練資源有限，對學生的學習與訓練是一大挑戰，即便資源匱乏，李貫誌仍展現出對機械加工的濃厚興趣，每天放學留校練習到晚上9點、10點，假日上午8點就到校，練到下午或晚上，訓練過程中不畏困難，總能冷靜思考、自行解決問題，穩定精進。

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李貫誌說，決賽為期3天，第一天需手動編輯加工程式，第二與第三天則以CAD軟體進行程式撰寫輔助加工，對操作技巧與軟體應用能力都是很大考驗，覺得題目難度高、很複雜，得到金牌有些意外，但很開心，致勝關鍵應是完成度、精確度高。

指導老師吳家勝長期陪伴李貫誌訓練，他表示，少子化讓偏鄉學校的資源更顯匱乏，但學生的潛力無限。李貫誌從傳統銑床一路學習到CNC銑床，能夠不斷自我調整狀態、吸收經驗，並全力投入訓練，相當難得。

李貫誌從小對自動化有濃厚興趣，也參加過機器人培訓課程，喜歡編寫程式傳給機台運作，今年從屏工畢業的他，9月還要參加國手選拔，明年盼能透過技優保送進入台科大。

李貫誌在老師吳家勝指導下編寫程式。（記者羅欣貞攝）

李貫誌實作能力強。（記者羅欣貞攝）

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