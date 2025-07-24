全國最高溫！ 彰化秀水、大村飆35.9度

今天中午彰化縣高溫炎熱，秀水與大村都測出全國最高溫。（記者湯世名攝）

2025/07/24 13:39

〔記者湯世名／彰化報導〕熱爆！根據中央氣象署資料，今天（24日）中午12點全國最高溫出現在彰化縣秀水鄉、大村鄉同為35.9度，氣象署並指受颱風外圍環流沉降影響，台中市、彰化縣為黃色燈號；不少開車族一進到車內一股熱氣撲鼻，還被椅墊燙到彈起來，直呼「熱到受不了！」

秀水鄉35.9度高溫地點出現在安東村中山路秀水國小附近，大村鄉田洋村松槐路位於台中農改場附近也測出35.9度的高溫，埔心鄉舊館村員鹿路四段舊館國小附近則測出35.8度高溫位居全國第3；此外，全國高溫前10名當中，彰化縣就占了5個。民眾從氣象署觀測的溫度分布圖來看，整個西半部地區又「紅通通」變成一個烤番薯。

請繼續往下閱讀...

氣象署呼籲民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

今午秀水與大村同時測出35.9度高居全國最高溫；台灣西部紅通通就像烤番薯。（圖擷取自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法