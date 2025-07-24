水彩蜑螺現身澎湖復育海草床 顯示多樣性海洋生態

水彩蜑螺現身澎湖復育海草田，顯示多樣性海洋生態。（水試所澎湖中心冼宜樂提供）

2025/07/24 15:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農業部水產試驗所澎湖中心自2014年起進行海草復育，隨著海草床面積增加，生物多樣性也逐漸提高，體型嬌小的水彩蜑螺，近年分別在通梁及虎井所復育的海草床上，記錄到僅在東沙海草床有紀錄的翡翠蜑螺（2021）及閃電蜑螺（2022），使澎湖復育的海草床成為台灣產水彩蜑螺種類重要棲地。

水彩蜑螺素有海草床的精靈美譽，台灣目前已記錄的種類計有3種，分別為翡翠蜑螺、閃電蜑螺及東沙蜑螺等，是東沙環礁海草床的常客，螺體相當嬌小，殼長約0.5cm。這些蜑螺具有特化齒舌發達側齒，可刮開海草表皮的纖維，然後用邊緣齒刮食海草的組織。其生活史對海草依賴度相當高，並產卵於海草葉面上，更有學者以水彩蜑螺化石作為是否有海草分布的證據。

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翡翠蜑螺和閃電蜑螺都屬軟體動物門、腹足綱、原始腹足目、水彩蜑螺亞科、水彩蜑螺屬。海草床為重要棲息地且生活史幾乎都在此進行、海草葉片則提供了多元立體的棲息空間、隱蔽棲所與充足的食物來源（以海草的原生質為食）。早期在台灣西海岸潮間帶、屏東海口及綠島均可發現其蹤跡，但近年來因海岸開發，棲地受到破壞，族群逐漸消失。

2011年東沙環礁國家公園發現其蹤跡，面積廣達1185公頃、全國最大且受到良好保護的海草床，順利為翡翠蜑螺保留了一個完善的棲地。而澎湖復育的海草，也為這些海草嬌客，在台灣增加1處重要棲地，未來能更加確保澎湖在海洋生物多樣性與棲地保種方面，可持續發揮更大的功能。

翡翠蜑螺具有翡翠般的亮麗色澤，彷彿海中的綠寶石。（水試所澎湖中心冼宜樂提供）

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