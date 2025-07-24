上引水產「南方本鮪中油清肉」 檢出甲基汞超標2.5倍

上引水產販售的「南方本鮪中油清肉」，被檢出甲基汞含量為法定標準的2.5倍。（食藥署提供）

2025/07/24 14:03

〔記者邱芷柔／台北報導〕食品藥物管理署今（24日）公布最新一季市售食品重金屬監測結果，今年4至6月共抽驗289件食品，其中2件不合格，分別為上引水產販售的「南方本鮪中油清肉」，檢出甲基汞含量為法定標準的2.5倍，以及仁軒企業社從中國私自攜回的竹笙，不僅鎘含量超標，更未依規定申報，遭桃園市衛生局裁罰3萬元。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，「南方本鮪中油清肉」檢出甲基汞含量高達每公斤5毫克，超出食安法規定上限的每公斤2毫克，產品來源為春佑漁業股份有限公司，販售通路是上引水產，該批產品已全數下架並銷毀，後續因無剩餘產品可供複驗，將列為加強管理對象。

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企業社自中國輸入竹笙 鎘超標且未申報挨罰

另一件違規產品為仁軒企業社自行從中國攜回的竹笙，鄭維智說，這件竹笙被檢出重金屬鎘達每公斤3毫克，超過法定標準2毫克。經查該批產品共有6包、每包20公克，因業者未依規定申請查驗並申報產品資訊，已違反「食安法」第30條及第47條第14款，桃園市衛生局依法開罰3萬元。

食藥署指出，此次監測共涵蓋食米、蔬果、水產品、肉品、蛋品、嬰幼兒食品、乳品、飲品、油品、堅果、食鹽、罐頭等，總計抽驗289件，合格率達99.3%。雖整體風險偏低，但仍有個別產品有潛在重金屬風險。

食藥署提醒，食品業者若輸入公告品項的食品或原料，應依規定完成查驗及資訊申報，否則可處3萬至300萬元罰鍰，情節重大者更可能面臨勒令歇業、撤照或廢止登錄等處分。未達衛生標準者亦應限期改善，若未改善，產品將依法沒入並銷毀。食藥署也強調將持續強化抽驗與風險監控，守護國人食安。

仁軒企業社從中國私自攜回的竹笙，不僅鎘含量超標，更未依規定申報，遭桃園市衛生局裁罰3萬元。（食藥署提供）

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