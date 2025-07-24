澎湖馬公牽線 朴子配天宮助花蓮豐濱弱勢家庭

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗（左）與花蓮縣豐濱鄉長邱福順（右）。（嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會提供）

2025/07/24 14:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕澎湖縣馬公市與嘉義縣朴子市今年締結姊妹市，雙方感情深厚，因馬公市也與花蓮縣豐濱鄉交好，牽線朴子配天宮暨嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會協助為豐濱鄉弱勢家庭加碼微型保險，將每戶保障由30萬元大幅提升至50萬元，促成橫跨台灣離島、本島及東西部城市的公益合作，為215戶低收入與身心障礙家庭帶來實質保障。

捐贈儀式今天在花蓮縣豐濱鄉舉辦，豐濱鄉長邱福順、馬公市長黃健忠、朴子配天宮董事長暨慈善會理事長蔡承宗及豐濱鄉民代表會主席司玉花、副主席古方新、鄉民代表吳素英、劉靜芳、李威寰、吳耀福、何俊雄等出席。

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今年4月馬公市與朴子市締結姊妹市，期間邱福順率團訪問馬公，與黃健忠、朴子市長吳品叡及蔡承宗交流，促成公益聯盟；邱福順表示，感謝黃健忠市長牽線，讓豐濱鄉首次獲得大規模的保險加碼捐贈，增強弱勢家庭的安全網，讓城市之間的善意流動進入需要被照顧的角落。

蔡承宗則指出，這次公益合作是3地情誼與信任的體現，而今年中元節普度，配天宮及慈善會也將捐贈物資給豐濱鄉公所，幫助更多家庭；黃健忠說，能促成善緣，參與見證，是城市交流最有意義的成果，將持續推動跨域合作，為更多需要幫助的民眾帶來希望。

專案針對設籍豐濱鄉的「低（中低）收入戶」141戶，以及「輕、中度身心障礙」領有生活補助（15歲以上、74歲以下）者74人，共計215人次，受惠者在原有團體傷害保險外，再獲慈善會補助20萬元微型保險，若因意外傷害事故致身故或失能，最高可得50萬元保障。

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會協助為花蓮縣豐濱鄉弱勢家庭加碼微型保險。（嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會提供）

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