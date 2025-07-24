鹿耳門聖母廟捐300萬 陳亭妃選舉公益信託款轉救災

南市正統鹿耳門聖母廟捐款300萬元救災，立委陳亭妃則將選舉補助款公益信託款轉助弱勢災民。（記者蔡文居攝）

2025/07/24 14:03

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風對台南造成嚴重災損，不少災民仍亟需大量人物力支持。台南市正統鹿耳門聖母廟今天捐款300萬元救災，立委陳亭妃則將選舉補助款公益信託265萬的部份轉為幫助這次風災弱勢家園復建的協助款項，呼籲各界踴躍捐款，協助災民早日恢復正常生活。

陳亭妃今天在律師林志雄的見證下，先公佈她自己已經取得公文，可以將選舉補助款公益信託265萬的部份轉為此次幫助弱勢復建家園的協助款項，希望可以發揮及時雨的效果，陪著獨居、弱勢災民一起度過最辛苦的時間。她希望市政府、區公所、里長等相關單位可以協助提出相關的個案資料，只要獨居、弱勢都可以受理。

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今天捐贈儀式，由聖母廟副主委郭智輝出席捐贈，南市社會局長郭乃文代表受贈。郭智輝表示，聖母廟希望能發揮媽祖慈悲為懷的精神，在看到風災肆虐的慘狀之後，緊急開會決議捐出300萬元救災，期待能為社會盡一份小小的力量。

身兼聖母廟名譽主委的陳亭妃表示，非常感謝聖母廟每次都扮演拋磚引玉的角色，在2016年台南震災時捐出1000萬、今年楠西震災捐300萬，這次風災又捐款300萬元協助救災。藉由聖母廟的拋磚引玉，期待各界能踴躍捐款至台南市政府社會局的賑災捐款專戶協助災區重建。

捐款帳戶

戶名：臺南市政府社會局社會救助金專戶

銀行：臺灣銀行臺南分行

帳號：009045065055

銀行代碼：0040093

備註：「丹娜絲颱風災害捐款」

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