國旅2.22億人次創新高 一日遊比例增仍衝擊旅宿業

交通部率觀光署等單位，24日赴立法院交通委員會專題報告，2024年國人國內旅遊初估2.22億旅次，創歷年新高，不過1日遊比例增加，衝擊旅宿業。（記者蔡昀容攝）

2025/07/24 13:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署初估2024年國人國內旅遊2.22億旅次，創歷年新高，住宿率卻持平，未顯著成長。交通部觀光署表示，去年一日遊比例達到7成5，輕旅行成為國旅主流，的確衝擊旅宿業，發展深度主題旅遊留客住宿是目前努力方向。

觀光署統計，2024年國人國內旅遊初估2.22億旅次，創歷史新高。但住宿率未明顯提升，2024年住宿率，觀光旅館69.98％、一般旅館48.72％、民宿24.67％，與前一年60.76％、48.86％、26.62％相比，大致持平。

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交通委員會今（24日）邀交通部專題報告。報告指出，國旅旅次增加主因是當日來回趨勢增加，2024年約7成5，較2023年7成1、疫前2019年6成6還高。交通路網完善，推升鄰近旅遊、一日遊等旅遊形式，「輕旅行」已成為國旅主流樣貌，但也直接衝擊旅宿業經營。

立委魯明哲表示，國際客來台人次恢復速度緩慢，國人旅遊型態改變，短程、快閃、一日遊比例增加，無助於旅宿等相關業者。

觀光署長陳玉秀坦言，一日遊及區域旅遊形式，確實影響旅宿業。交通部長陳世凱表示，會透過結合地方政府，舉辦活動、推出深度旅遊，讓旅客多留幾日。

觀光署表示，如何提供獨特體驗、發掘多元深度主題旅遊、促進區域分流，並增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟、提升國旅價值，是目前必須努力方向。

觀光署也補充，由於旅宿供給端增加，因此「住宿率持平」並非衰退。旅宿業目前共1萬5721家，達近年高峰，較疫前年增2953家，成長23%；總房間數25萬間，也較疫前增加1.5萬間，成長6%。

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