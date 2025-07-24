螞蟻軍團攻陷路燈！ 員林台電修理工首遭「蟻攻」潰敗

圖左是被琉璃蟻攻佔的燈座；圖右是台電的下包商修理燈罩。（蕭富子提供）

2025/07/24 14:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市林厝里、湖水里大雨過後，10多根路燈不亮，台電委託包商到場查看，驚見這些路燈從燈罩到燈座，盡被琉璃蟻攻佔，若想修理就得忍受「螞蟻上身」痛咬之苦，工人後來索性放棄，台電人員說，「第一次被螞蟻打敗」。

林厝里長蕭富子說，7月8日彰化豪雨過後，山腳路傳出多根路燈故障，由於山腳路窄，路燈不亮，嚴重影響行車安全，她立即通報台電前來修理。

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她說，台電的包商到場，發現林厝里、湖水里約有10多根路燈故障，他們先登上吊車，打開燈罩查看，結果整個燈罩內部黑麻麻一片，裡面猶如蟻巢，稍一動手，螞蟻就上身，工人被咬得哇哇叫。修理工暫時放棄燈罩，改查看燈座，結果情況一樣，裡面也被蟻群築巢，圍觀的人無不驚呆，台電下包商說，「第一次被螞蟻打敗」。

蕭富子研判，這應該是近年肆虐八卦山脈沿線的琉璃蟻，她打算先用殺蟲劑除蟻除蟻害，確定路燈沒有螞蟻再通知台電前來。

縣府農業處指出，琉璃蟻愛吃甜，八卦山山區是荔枝、龍眼產區，最近結果期就可能大舉現蹤，為何會寄生在「無甜環境」的燈罩和燈座，讓人想不透。建議民眾可準備硼酸跟細砂糖製作有毒糖水，讓螞蟻將有毒水源帶回巢內消滅蟻群，達到生物防治效果。

農業處表示，目前國內對琉璃蟻的防治仍缺乏統一權責，農業部只處理造成農損的蟲害，環境部認為應由民眾自防，衛福部也未將琉璃蟻列為傳染病媒介，地方政府難以統一資源調度，防治工作陷入三不管地帶，因應琉璃蟻肆虐，建議農民可優先從防治琉璃蟻的共生害蟲著手，並加強環境整潔、移除雜物、修剪果樹，減少琉璃蟻棲息環境。針對琉璃蟻常從竹竿、水管等物品爬入室內，民眾可在蟻群活動路徑處，使用核准的環境用藥建立阻隔帶，避免被蟻害攻陷。

被琉璃蟻攻佔的燈座。（林厝里長蕭富子提供）

台電修理人員在燈罩內發現螞蟻築巢。（林厝里長蕭富子提供）

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