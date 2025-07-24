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    2025漫博會熱鬧開展 日本設攤促台日更多交流

    日本國際漫畫賞歷年有許多台灣漫畫家得獎，在第24屆漫畫博覽會特地設攤，展示台灣優秀作品原稿，促成更多台日交流。（記者吳柏軒攝）

    日本國際漫畫賞歷年有許多台灣漫畫家得獎，在第24屆漫畫博覽會特地設攤，展示台灣優秀作品原稿，促成更多台日交流。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/24 13:46

    〔記者吳柏軒／台北報導〕第24屆漫畫博覽會今（24）日熱鬧開展，除了動漫，也結合電競、玩具等多元產業，文化部希望透過漫畫領頭跨域，促進更多IP產業發展，並推青漫獎讓創作能量扎根到高中；日本也來台設國際漫畫賞攤位，並秀出台灣優秀得獎作品，盼促進台日更多交流。

    中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，今年120家廠商逾1200個攤位，5天舉辦近百場活動，其中34場由大會主辦名師簽名會等，日本館也逾20場表演，電競、玩具、音樂等跨域產業也共襄盛舉，聯手出擊，讓動漫無處不在、原創遍地開花，估參觀人潮可突破65萬人次，創造3億元商機。

    文化部次長李靜慧表示，每年都被漫博會排隊人潮驚嚇，更開心看到展場的日本館舉辦的特展中有滿滿優秀台灣作品，近年已推動許多漫畫中長篇補助方案，今年更首推青漫獎，鼓勵高中生從事漫畫創作，希望由漫畫延伸出IP，讓發展無限。

    新北市副市長劉和然則說，今天聽到熱情鐵粉跟著舞台節奏的歡呼，就是不一樣，這就是魅力，並台灣ICT產業越發展，認為有助漫畫、動畫、遊戲到電競，這一條龍未來一定更有發展性，新北也將迎頭趕上，作為電競發展基地。

    日本台灣交流協會代表片山和之也表示，漫畫與動漫成為世界重要流行文化之一，日本許多作品與世界連結，這些內容在台灣也大受歡迎，不少人透過動漫認識日本、學習日語、觀光交流，對日本產生親切感，而日本外務省每年舉辦國際漫畫獎，台灣許多漫畫家在其中脫穎而出，期待藉由動漫促進台日更多交流。

    台灣遊戲產業振興會理事長劉信表示，自己年輕時也是漫畫從業人員，一路到遊戲製作人，看到產業不斷成長茁壯，認為漫畫從小帶給自己正向人生觀，包含正義、善良、積極努力等，未來希望能夠培養發掘出更多新秀，讓台灣原創能夠有更多新血加入。

    動漫吉祥物「漫寶」與可愛的動漫主持人黃以安一起合影。（記者吳柏軒攝）

    動漫吉祥物「漫寶」與可愛的動漫主持人黃以安一起合影。（記者吳柏軒攝）

    日本台灣交流協會代表片山和之希望台日透過動漫文化，促成更多交流。（記者吳柏軒攝）

    日本台灣交流協會代表片山和之希望台日透過動漫文化，促成更多交流。（記者吳柏軒攝）

    文化部次長李靜慧參與24屆漫博會開幕，盼漫畫促進IP，帶來無限發展。（記者吳柏軒攝）

    文化部次長李靜慧參與24屆漫博會開幕，盼漫畫促進IP，帶來無限發展。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會24日開幕，齊聚120家逾1200攤位，盼透過漫畫領頭帶領電玩電競等跨域產業發展。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會24日開幕，齊聚120家逾1200攤位，盼透過漫畫領頭帶領電玩電競等跨域產業發展。（記者吳柏軒攝）

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