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    竹縣首屆青年公民提案競賽徵件 總獎勵金36萬

    新竹縣第一屆全國青年公民提案徵件競賽，號召全國18至45歲的青年組隊參與。（新竹縣政府提供）

    新竹縣第一屆全國青年公民提案徵件競賽，號召全國18至45歲的青年組隊參與。（新竹縣政府提供）

    2025/07/24 13:35

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府教育局推出第一屆全國青年公民提案徵件競賽，以「竹光寶盒 城市共創靈感庫」為主題，號召全國18至45歲的青年組隊參與，以創意提案回應在地公共議題，即日起至8月25日開放報名，總獎勵金36萬元。

    縣長楊文科表示，近年來新竹縣大力推動青年參與及跨域治理，不論是透過辦理青年培力活動、志工服務營隊、青年諮詢委員會議、發展新媒體青年Podcast或青年Youtube節目等，皆鼓勵青年跳脫框架、勇於嘗試，將創意化為具體行動，與政府共構新竹縣的未來。

    教育局長楊郡慈表示，「竹光寶盒」象徵青年創意與城市未來的結合，每一件提案都是青年對城市建設的寶貴想法，如一束點亮未來的光。競賽鼓勵青年針對新竹縣環境永續、交通發展、文化教育、社會福利及經濟創新等議題，提出具創新性與可行性的行動方案，並透過徵件、輔導、政策對話與成果發表等，協助青年將構想一步步轉化為具體行動。

    即日起至8月25日開放報名，凡年滿18歲至45歲的青年皆可組成2至5人團隊報名參加，針對新竹縣在地議題提出創新提案。初選將選出15組青年團隊，完成公共宣講任務，即可獲得1萬元獎金，而最終也將選出兩組「城市共創優秀獎」，每組可獲得6萬元獎金，另有3組「城市共創佳作獎」，每組可獲得3萬元獎金。詳情可參閱新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁，或「竹光寶盒 城市共創靈感庫」官方網站

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