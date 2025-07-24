天文大潮東港海水倒灌 明閏六月初一水位恐更高

車輛行經激起水花甚至浪花。（記者陳彥廷攝）

2025/07/24 13:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是農曆六月卅日，已進入年度大潮，屏東東港東津里及東隆路靠近後寮溪處，又再次因為海水倒灌導致淹水，民眾早起出門只能涉水而過，而因為水位高達小腿肚，車輛經過除了水花，更出現「海浪」，鎮公所則是出動抽水機排水，清晨4點左右即啟動抽水。

據氣象署預報，明天閏六月初一即原本的七月，潮位會維持相當，但因為實際水位這幾年都較預測來得高，鎮公所將持續戒備，不排除增派抽水機進駐。

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今年農曆閏月在六月，明天就是閏六月初一，也正式進入全年度的天文大潮，東港前幾天就已水淹道路，今天東港的潮位在清晨7點時達到148公分，比昨天再高出10公分，東津里長葉而項指出，今天的水從早上6點開始就不斷從雨水下水道中冒出，最後橫跨路面連通，因太低窪排不出去，進而積淹水。

清晨出門上班的時間，不少汽、機車經過激起大片水花，在水深處若有大車經過，更是會形成波浪，東港鎮公所秘書蕭禾秦凌晨即到場準備，但因水位太高，只能儘早開啟抽水機抽排，他指出，目前較立竿見影的作法就是配合縣府長期政策墊高路面進行處理，但仍會盤點相關的排水口水門增設，儘早減少海水倒灌。

逢上下班時間，車輛只能涉水而過。（葉而項提供）

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