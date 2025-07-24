海外首發！《賽馬娘》聲優降臨漫博會 訓練員粉絲瘋狂應援

日本《賽馬娘Pretty Derby》聲優首度來台，參與第24屆漫畫博覽會開幕，登台舞動吸引台下粉絲熱情應援。（記者吳柏軒攝）

2025/07/24 12:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕第24屆漫畫博覽會今（24日）熱鬧開展，更邀請日本知名遊戲跨界IP「賽馬娘」聲優首度跨海來台，當台上賽馬哨音音樂一響起，台下粉絲瞬間狂熱應援。

由日本Cygames開發的超人氣作品《賽馬娘Pretty Derby》，從手機遊戲發展到動漫、動畫、音樂等形成IP，遊戲描述日本賽馬文化，並將知名賽馬擬人化為女性，玩家則擔任訓練員一路培養賽馬娘並帶領到競賽，2021年上架後迅速累積大量人氣。

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而賽馬娘聲優（配音員）的高柳知葉（飾小栗帽）、髙橋ミナミ（飾神鷹）、矢野妃菜喜（飾北部玄駒）與福嶋晴菜（飾緞通烈焰）4人舉辦首發海外粉絲見面會，今更參與漫博會開幕式，與漫博會吉祥物「漫寶」同台，搭配賽馬娘音樂共同尬舞，4人一登場起舞，立刻吸引台下眾多粉絲高呼狂歡、熱情應援，讓現場氣氛瞬間沸騰。

日本《賽馬娘Pretty Derby》聲優矢野妃菜喜。（記者吳柏軒攝）

日本知名IP《賽馬娘Pretty Derby》的聲優首度來台，參與第24屆漫畫博覽會，並與吉祥物「漫寶」同場尬舞，熱情粉絲狂熱應援。（記者吳柏軒攝）

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