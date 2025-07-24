高雄大東醫院開業50年將畫下句點 最快9月熄燈

大東醫院今年6月甫歡慶開業50年，因後繼無人即將熄燈。（擷取自蔡森郎臉書）

2025/07/24 12:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄鳳山開業50年的大東醫院，近日傳出將結束營業，高雄市衛生局已於7月8日接獲院方通知將於今年12月31日結束營業，院方則透露，最快約在9、10月左右吹熄燈號。

近日有網友在ptt高雄版發文，驚訝指聽說大東醫院8月底要結束營業，其他網友回應，「如果是真的也是時代的眼淚」、「上星期剛出院，但沒聽說，是說看院長年紀很大脊椎也歪了， 如果沒人接手，或許有可能」、「院長年紀大了也有點不方便了，又找不到接班人」。

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大東醫院開業於1975年6月，上月才歡慶開院50週年，未料即傳出即將在今年結束營業，據醫院官網指出，院長蔡森郎自802國軍高雄總醫院主治醫師退役不久，先任職於高雄蔡外科醫院外科主任，後來自行開業，於現址創立大東醫院，初期以外科為主，內科為副，病床僅20床，後續不斷擴建，床數最多曾到128床，不過近年為使病房空間更加寬廣、舒適，已逐漸減床至不到80床。

由於院長蔡森郎今年已高齡85歲，考量年事已高，加上子女旅居美國、無接手意願，最快將於9月、10月左右歇業，50多名醫護將協助轉任其他醫院；高雄市衛生局則回應，7月8日接獲該院函知將於今年12月31日結束營業，後續相關程序正進行中。

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