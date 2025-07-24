台灣美食展下週五登場 農業館好吃好買還能抽獎

2025台灣美食展將於下週五在台北世貿一館開展，農業部推出台灣農業館。（記者楊媛婷攝）

2025/07/24 13:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕「2025台灣美食展」將於8月1日至4日在台北世貿一館登場，農業部所策劃的「台灣農業館」，可一站買好買滿最棒的農漁畜產品，總被手刀搶訂的田媽媽12味出餐秀，買滿5百元就送50元折價券，買愈多送愈多，還有機會可抽4人同行、價值1萬6千元的農遊行程。

農業部次長黃昭欽表示，今年的台灣農業館集結優秀青農的農漁畜產品，還有許多好玩的農遊行程，讓民眾不只用舌尖去旅行，也要實際去農漁村感受最美的風土，吃最新鮮的農漁畜產品。

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農村水保署代理署長蘇茂祥表示，台灣農業館將會有6大展區，集結全台田媽媽傳承料理、青年農物、漁畜產品與食農遊程，還有超過百項的美食與伴手好務，其中田媽媽傳承料理將會現場展售11家田媽媽美食，包含連3年獲得米其林必比登推薦的「長盈海味屋」，還有連續5年獲得三星級評鑑溯源餐廳認證的天然茶莊等，活動期間還會有每天一場次的12味出餐秀，民眾可以一次吃到12家田媽媽餐廳的招牌菜，還有各種食農DIY活動，可手做蔥油餅、果雕等。

蘇茂祥表示，現場不只好吃、好玩、好買，只要全館消費滿5百元就可以獲得50元美食券，限於展期使用，買越多就送越多，還可登記抽獎，現場獎項超過3千項、總值超過50萬元，最大獎為4人同行、價值1萬6千元的東山休閒農場農遊體驗券，還有價值6千元的特色住宿券、限量80名的一日食農團等。

蘇茂祥提醒，若要在美食展享用田媽媽12味出餐秀，今晚8時開放線上預約，每日限額30名。

台灣農業館將推出12味出餐秀，會有12家田媽媽攜手推出招牌料理。（記者楊媛婷攝）

連續3年獲得米其林必比登推薦的長盈海味屋的美味虱目魚料理，台灣農業館也吃得到。（記者楊媛婷攝）

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