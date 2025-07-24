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    竹北光明商圈公二停五地下停車場改造 展現科技感

    竹北市公所翻新公二停五停車場，頂燈導入電路折線，科技感十足。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所翻新公二停五停車場，頂燈導入電路折線，科技感十足。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/24 12:55

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市光明美食商圈內的公二停五停車場，歷經20年使用，內部設施老舊，市公所投入2400萬元翻新，改善鋪面、照明和指引標線，特別的是，頂燈導入電路折線，燈光巧思分為冷暖區，梯廳設計典雅素淨，展現科技感十足的竹北城市美學。

    市長鄭朝方表示，光明美食商圈美食聚集，吸引外地遊客品味竹北特色料理，因此公二停五停車場可說是城市的門面；但場內牆面油漆剝落、照明昏暗、標線不清，還常有車主找不到愛車，影響大家對竹北的印象。這次工程除了全面提升地坪鋪面、更新指引標線、優化照明設備，並強化無障礙設施與婦幼車位的標示，讓停車場更加友善與便利。

    特別的是，停車場頂燈採用極具現代感的電路折線設計，與竹北的科技DNA相互呼應。燈光設計巧思分為冷區與暖區，讓民眾可以輕易地分辨自己所在的停車大區塊。梯廳設計延伸竹北市公所廳舍元素，典雅素淨，由地下室走樓梯上公園的路徑，時不時與綠蔭相映成趣。

    改善後車格共計459格，其中包含了無障礙車格10席、婦幼車格10席、充電車格14席，期讓民眾享有更舒適便利的停車環境。

    鄭朝方也預告，已追加預算著手規劃第二期改善工程，將針對機車停放區的動線與空間進行優化，並施作地坪止滑工程、改善機車出口斜坡道的坡度與銜接，以及全面改善現有廁所積水與滲漏問題。希望藉由一、二期改造，讓民眾感受到竹北的細緻與優雅。

    竹北市公所投入2400萬元翻新公二停五地下停車場，改善鋪面、照明和指引標線。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所投入2400萬元翻新公二停五地下停車場，改善鋪面、照明和指引標線。（記者廖雪茹攝）

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