北市環局辦「書香傳承 永續再生」 換書還可以喝免費飲料

台北市環保局將在7月24日至25日，上午10時到下午4時於市府1樓舉辦「書香傳承 永續再生」兌書活動，結合書籍資源再利用與環保理念，邀請民眾一同參與書本永續的行動（台北市環保局提供）

2025/07/24 12:51

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局將在今（24）日至明（25）日，上午10時到下午4時於市府1樓舉辦「書香傳承 永續再生」兌書活動，結合書籍資源再利用與環保理念，邀請民眾一同參與書本永續。民眾備齊15顆以上廢電池，或持學生證、身心障礙者、低收或中低收入戶等文件，就可以帶回書籍，到北市環保局臉書粉專貼文按讚，帶著環保杯更可以暢飲免費飲料。

環保局表示，本次活動共分主舞台區、延慧書庫區、兒童閱讀專區、互動遊戲區、書香任務區及書香好食區等，加碼送贈書活動兌換的數量還是平時的3倍。民眾只要準備15顆以上廢電池，或持學生證、身心障礙者、低收及中低收入戶等證明文件，即可帶回現場的書籍。此外，民眾到「書香任務區」從任務箱中抽書香任務卡，完成任務就能帶走個人的緣分之書。「臺北市環保局」Facebook粉絲專頁活動貼文按讚，自備環保杯還可免費享受邊暢飲邊看書的美好時光。數量有限，換完為止。

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環保局說明，為延續書籍生命並關懷弱勢族群，幫助有需要的民眾，環保局於102年成立「延慧書庫」，期望透過捐贈書籍及贈送至偏遠地區給弱勢家庭、學校，讓弱勢家庭也能輕鬆享受閱讀樂趣，並減少廢紙產生、資源循環再利用。除了現場換書外，學生、身心障礙者、低收及中低收入戶也可透過延慧書庫雲端平台申請索取二手書籍。

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