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    大學分科測驗》考生畫微笑、寫「辛苦了」扣分！拿手機看時間零分

    大考中心今天召開考試委員會討論違規事項。（記者楊綿傑攝）

    大考中心今天召開考試委員會討論違規事項。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/24 12:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心今天針對114學年度大學分科測驗違規相關事項進行討論，有考生考試進行中拿手機自稱「看時間」、也有考生攜帶記載有化學式黃色便利貼，均遭處該節不予計分；有3件誤入試場或坐錯座位情況，則遭扣1至6級分。另有考生明明答案寫對，卻在作答區多畫上微笑符號，損失1級分。

    歷史科第14題送分 大考中心：提問不夠周延

    此外，大考中心也公布，今年歷史考科第14題，因提問使用「不曾」一詞，不夠周延，該題所有到考生均給分。

    根據大考中心統計，今年試場違規共124件，較去年126件減少2件，其中未攜帶有效應試證件者有49件，遭扣該科1級分；而考生攜帶行動電話，未完全關機共20件，遭扣4級分。

    而在違反作答規定部分，今年於作答區書寫與答案無關之文字或符號總計91件，將扣減該節成績1級分。大考中心張新仁舉例，有考生在答案卷寫「辛苦了！」還畫上微笑符號，也有考生未作答僅在卷上畫一條曲線，另有考生寫出正確答案，但卻又多加微笑符號，都因書寫與答案無關之文字或符號被扣分。

    在特殊違規部分，今年數學甲考科進行時，有外圍巡場人員發現考生低頭看手腳，細看後發現學生手持手機，螢幕發亮，考生自述是看時間，監試人員檢查後確認無與考試相關文字或影像，考試委員會認為該生有明確使用手機事實，依照考試規則第8條第3項第3款處該科不予計分。

    而在化學考科進行時，監試人員發現考生抽屜內的網狀筆袋有1張書寫數條疑似化學式之黃色便利貼，大考中心副主任黃璀娟表示，經確認內容為酸性化合物酸性大小之比較，屬考科範圍知識，經考試委員會討論後，決議依第4條第1項處該科不予計分。

    大考中心表示，只要於作答區書寫與答案無關之文字或符號，都會被扣分。（記者楊綿傑攝）

    大考中心表示，只要於作答區書寫與答案無關之文字或符號，都會被扣分。（記者楊綿傑攝）

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