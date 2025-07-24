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    漫畫博覽會無懼颱風攪局 估5天人潮64萬、3億元商機

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，近期雖有颱風外圍環流攪局，仍澆不熄粉絲熱情，排隊人龍擠爆展場周邊。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，近期雖有颱風外圍環流攪局，仍澆不熄粉絲熱情，排隊人龍擠爆展場周邊。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/24 12:16

    〔記者吳柏軒／台北報導〕颱風過境仍澆不熄動漫粉絲熱力，一層層排隊人潮圍繞世貿一館，第24屆漫畫博覽會今（24日）齊聚120家逾1200攤位，結合電競與玩具領域產業，預估參觀人潮能破64萬人，上看3億元商機。

    中華動漫出版同業協進會表示，漫博會產業聚集，今年約120家廠商超過1200攤位重裝登場，AB舞台共計33場活動，13名日本聲優、24名台、日、韓名師、20組台日偶像團體等將輪番上陣，日本館舞台也預計23組精彩演出，展場逾50家攤商響應文化幣，24日起到28日展期間，估上看3億元商機。

    漫博會結合台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，主辦單位指出，是全台唯一整合ACGE的大展，參展領域包含：電玩、電競、娛樂、卡牌、Vtuber、知識、玩具、模型、音樂、文創等產業，展現台灣與國際創意無限。

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，近期雖有颱風攪局外圍環流，仍澆不熄粉絲熱情，排隊人龍擠爆展場周邊。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，近期雖有颱風攪局外圍環流，仍澆不熄粉絲熱情，排隊人龍擠爆展場周邊。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，近期雖有颱風外圍環流攪局，仍澆不熄粉絲熱情，排隊人龍擠爆展場周邊。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，近期雖有颱風外圍環流攪局，仍澆不熄粉絲熱情，排隊人龍擠爆展場周邊。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，粉絲擠爆會場。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，粉絲擠爆會場。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，並結合台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，展現多元產業發展能量。（記者吳柏軒攝）

    第24屆漫畫博覽會在台北世貿一館登場，並結合台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展，展現多元產業發展能量。（記者吳柏軒攝）

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