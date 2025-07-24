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    彰市清潔隊員收垃圾與民口角挨轟態度差 林世賢緩頰：天熱火氣大

    民眾丟資源回收物時掉出寶特瓶。（圖由林世賢提供）

    民眾丟資源回收物時掉出寶特瓶。（圖由林世賢提供）

    2025/07/24 12:48

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所清潔隊日前到快官里收取垃圾與資源回收物時，1名隊員與民眾疑因故起口角糾紛，民眾PO臉書社團砲轟清潔隊員態度相當差，不少網友附和說有的垃圾車還開得很快，讓他們老是要追車；清潔隊表示已調監視器查原委；市長林世賢則說，天氣熱難免雙方都火氣大，這時反而應該更冷靜才是，公所將加強教育訓練，嚴格考核獎懲制度。

    該名民眾指出，他家人有年紀了，有時保特瓶裝箱有點重量，但回收車的籃子又有點高，家人多次麻煩該名女清潔隊員接，沒想到對方竟回「就放籃子啊」；最近他剛好有空幫忙丟，他把鐵罐丟籃子，家人丟保特瓶，結果女清潔隊員很大力又很故意的接過去，當場保特瓶掉滿地，竟連一句抱歉都沒有 ，他撿起來丟回收車，對方反說他拿保特瓶丟她，不只他們遇到，左鄰右舍也說態度很差。不過也有網友認為不應一竿子打翻一船人。

    清潔隊長洪崇棠表示，他們都會宣導民眾將回收品放車後籃子內，若是特殊物品再交回收車助手，不可直接將回收物拋上回收車，容易造成回收物砸到隊員，更可能會造成隊員受傷；他們已調監視器調查原委，未來也會加強員工教育訓練。

    彰化市長林世賢則指出，依監視器內容來看與事實有出入；不過他都要求所屬把市民當作自己的家人，服務市民就像在服務家人，自然會好聲好氣；請市民體諒隊員站在垃圾車、資源回收車上曬太陽的辛勞，天氣熱難免雙方都會火氣大，冷靜下來就能把事情處理圓滿。

    民眾與清潔隊員發生口角糾紛，回收車司機趕來關切。（圖由林世賢提供）

    民眾與清潔隊員發生口角糾紛，回收車司機趕來關切。（圖由林世賢提供）

    清潔隊員站在資源回收車上頂著烈日作業，相當敬業。（資料照）

    清潔隊員站在資源回收車上頂著烈日作業，相當敬業。（資料照）

    清潔隊員頂著烈日沿路收垃圾，相當辛苦。（資料照）

    清潔隊員頂著烈日沿路收垃圾，相當辛苦。（資料照）

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