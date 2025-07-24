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    鳳山大東醫院最快9月底歇業 50年老字號畫下句點

    在地經營半世紀的鳳山大東醫院即將吹熄燈號，消息一出，立刻在網路上引發討論。（中央社）

    在地經營半世紀的鳳山大東醫院即將吹熄燈號，消息一出，立刻在網路上引發討論。（中央社）

    2025/07/24 11:42

    〔中央社〕在地經營半世紀的鳳山大東醫院即將吹熄燈號，消息一出，立刻在網路上引發討論。院方證實，因院長蔡森郎年事已高，最快於9月底歇業。高市衛生局表示，已於8日接獲院方來函，知會醫院將於今年底歇業，相關程序進行中。

    位於鳳山經武路的大東醫院，是地方知名老字號醫療機構，成立至今已達50年。不少鳳山人都曾在此就醫、住院，歇業消息傳出後，立刻在網路上引發熱烈討論。

    衛生局告訴中央社記者，已於8日接獲院方通知，將於今年12月31日結束營業，後續相關流程進行中。大東醫院今天證實，最快會在9月停業。因蔡森郎今年已85歲，其子女旅居美國，無接手意願，考量年事已高、後繼無人才決定歇業。目前院內有50多名護理人員，將協助媒合周邊醫院轉任。

    有網友表示，過去不少車禍患者會送往大東醫院，雖然規模不大，但全年無休、24小時看診，十分方便，深受在地居民倚賴。「這裡真的是一家人的共同回憶，從阿公、阿嬤到孫子三代都有在此就醫過。」

    根據大東醫院網站介紹，蔡森郎在民國64年創建大東醫院。當時他剛從國軍高雄總醫院主治醫師退役，有感鳳山人口漸多，卻缺乏足夠的醫療資源，便在鳳山鬧區設立醫院。

    蔡森郎是屏東林邊人，即使高齡85歲，仍堅持親自為病患看診，除了行醫外，也持續行善參與各種公益活動。大東醫院表示，蔡森郎獲獎無數，去年更榮獲「台灣醫療典範獎」，由總統賴清德親自頒獎。

    大東醫院與高雄市立鳳山醫院僅距離450公尺。近年在長庚醫院經營下，鳳山醫院持續提升服務能量，增建醫療大樓，引進外科團隊與先進設備。有網友指出，鳳山醫院科別日益齊全、床位也持續增加，逐漸取代大東醫院的角色。不過，對許多鳳山居民而言，大東醫院的便利與人情味仍難以取代。院方強調，此次歇業主要出於院長個人因素考量。

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