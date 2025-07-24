范斯高颱風明下半天減弱熱帶低壓！ 26日大罷免天氣不穩定

降雨預報趨勢示意圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/24 11:40

〔記者林志怡／台北報導〕昨起西北太平洋有颱風接續生成，中央氣象署指出，范斯高颱風將逐漸接近台灣，北台灣陸續轉雨，入夜後需注意局部大雨或短延時豪雨，預計明日下半天就會減弱為熱帶性低氣壓，發布海上颱風警報機率較低，但週末仍將受到低壓帶影響，大罷免投票日的天氣仍不穩定。

中央氣象署技正林秉煜說明，目前西北太平洋有3個熱帶系統活動，包括昨日生成的范斯高颱風、竹節草颱風，以及今日上午8時於關島西方近海生成的熱帶性低氣壓，其中今日上午生成的熱帶性低氣壓預計往日本東南方海面移動，對台灣將無影響。

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林秉煜指出，范斯高颱風預計往西方移動，今晚至週六清晨將受其外圍環流影響，西半部地區將有局部大雨，北部地區有短延時豪雨，中部以北及離島有機會出現較強陣風，且風浪較大。

范斯高颱風預計於週五上午抵達台灣東北側近海，下半天有機會減弱為熱帶性低氣壓，發布海上颱風警報低率相對較低，且後續強度也將持續減弱，並於週六上午抵達台灣正北方近海。

林秉煜表示，竹節草颱風則預計從呂宋島北方陸地或近海通過後，持續往東北方、北方移動，且強度也將持續減弱，且因竹節草與范斯高颱風目前都處於季風低壓範圍內，距離約1200公里左右，有互相牽引的作用，在低壓帶內的路徑有逆時針旋轉的現象，但還不到藤原效應的程度。

對於未來天氣，林秉煜說，今日台灣吹北風、東北風，加上范斯高颱風的外圍雲系影響，雨區集中在北台灣，桃園以北、東北部有間歇陣雨，入夜後至明日白天有局部大雨或局部短延時豪雨，其他地區雲量偏少，但有午後雷陣雨，中南部地區注意局部大雨。

週五白天至週六清晨整體天氣仍不穩定，且持續受范斯高颱風或其減弱後的熱帶性低氣壓影響，北部降雨持續，但下半天逐漸轉為西南風，中南部降雨機率逐漸提高，晚起西半部地區、宜蘭需注意局部大雨。

林秉煜提醒，週六白天起，台灣持續受低壓帶影響，西半部地區有雨，天氣不穩定，下週一至下週三也將維持西南風的環境，中南部天氣不穩定，另週日前受天文大潮影響，花東、高屏潮位較高，尤其東港已經達到潮位警戒值，若因西南風出現較明顯降雨，沿海地區滿潮時需注意海水倒灌與局部積淹水。

今日預報趨勢示意圖。（圖為中央氣象署提供）

明日預報趨勢示意圖。（圖為中央氣象署提供）

風力預報趨勢。（圖為中央氣象署提供）

浪高觀測。（圖為中央氣象署提供）

預報浪高。（圖為中央氣象署提供）

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