獨家》教育部核定改隸！陽明交大附中8/1啟航 預告校服大解放

國立竹北高級中學申請改隸為國立陽明交通大學附屬高級中等學校計畫案，經教育部決議核定，自今年8月1日起，正式改隸為陽明交大附中。（記者廖雪茹攝）

2025/07/24 11:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高級中學申請改隸為國立陽明交通大學附屬高級中等學校計畫案，經教育部決議核定，自114學年度第1學期（即今年8月1日）起正式改隸為陽明交大附中；竹北高中校長陳瑞榮今天表示，改隸後原學校制服、運動服不變，僅增新校徽，且除了重要節日和集會規定要穿，平日將開放學生自由穿搭！

陳瑞榮喜悅分享，教育部在7月8日針對改隸案實地訪視及審議會議，會議決議「通過」，學校也在昨天收到此決議核定函。陳瑞榮辛慰地說，一般學校改隸多半費時多年完成，他們只用了1年7個月。不過，因為照流程作業，該校收到核定函後才啟動校門和校名更新的公文招標案，因此8月1日只會舉行簡單的「陽明交大附中啟航」敲鑼儀式，正式的揭牌會結合校慶，預計10月17日辦理。

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陳瑞榮並將擔任陽明交大附中首任校長。他說，竹北高中校長任期6年，陽明交大附中校長任期2年。

改隸案籌備多時。2023年12月陽明交大校務會議即通過邀請竹北高中改隸為陽明交大附中，2024年4月兩校正式簽訂改隸附中合作備忘錄，竹北高中也在去年10月的臨時校務會議投票通過決議改隸陽明交大。113學年陽明交大就開始投注資源在竹北高中，展開跨域國際、社會人文、電子資訊及生物醫學等的各項課程與教學合作。

在課程發展面，兩校合作已規劃電機資訊（分為半導體與資訊兩類）及雙語教育（分為雙語理工與雙語生醫兩類）等4 類實驗班課程，並已開設半導體多元選修、AI Python實作與應用、微積分等多門課程。陽明交大引入業界資源，如台積電及聯發科團隊協助開設AI微課程，並參與學生自主學習成果的評審與指導。為配合課程發展，學校已辦理多場教師增能研習。

對於學生十分關切的穿著，陳瑞榮預告將有大幅度的開放，他說，制服、運動服預定只有重要節日和集會，會規定學生穿著，多數時間會開放讓學生自由穿搭。「陽明交大附中不會再管制他們身上所穿的，而是會專注在開發學生腦袋瓜裡面的無限潛力！」

竹北高中改隸後原學校制服、運動服不變，且預計平日將開放學生自由穿搭。（竹北高中提供）

竹北高中改隸陽明交大附中，將獲得大學端及產業界等多元資源。圖為竹北高中圖書館。（記者廖雪茹攝）

陽明交大附中預計8月1日啟航。（記者廖雪茹攝）

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