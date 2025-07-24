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    消失1週行蹤成謎 彩䴉2幼鳥挺過16級強風合體同框

    彩䴉成鳥帶著1隻幼鳥一起覓食。（鳥友蘇佳霖提供）

    彩䴉成鳥帶著1隻幼鳥一起覓食。（鳥友蘇佳霖提供）

    2025/07/24 12:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣原被歸為稀有迷鳥的彩䴉，今年現蹤台南北門，期間遇到丹娜絲颱風侵台，彩䴉成鳥挺過16級強風，但伴隨的4隻幼鳥颱風過後剩3隻，之後行蹤成謎，讓鳥友憂心不已，在幼鳥消失1週之後，昨天出現1隻，今天又出現1隻，而且2隻彩䴉幼鳥合體同框，消息傳出讓鳥友開心不已。

    鳥友蘇佳霖表示，昨天正為1隻彩䴉幼鳥出現感到開心，沒想到今天早上開心就加倍，第2隻幼鳥回來了！一早就看到2隻幼鳥同框覓食，真的讓人非常開心，也讓人更期待第3隻幼鳥何時會來報平安。

    拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，彩䴉過去是迷鳥，現可能已適應台灣的自然環境，鳥友持續觀察是否已成為台灣的夏候鳥或留鳥。這次颱風，北門受創嚴重，彩䴉家族好不容易挺過16級強風，之後3隻幼鳥卻消失無蹤，讓鳥友十分著急。歷經1週消失無蹤，昨天出現彩䴉成鳥帶著1隻幼鳥一起覓食的好消息，今天上午又增加1隻幼鳥，而且2隻幼鳥同框覓食，鳥友開心不已，顯示幼鳥也挺過丹娜絲颱風的摧殘存活下來，鳥友期待另1隻幼鳥再出現，彩䴉家族大團圓。

    2隻彩䴉幼鳥（中）合體同框，消息傳出讓鳥友開心不已。（鳥友蘇佳霖提供）

    2隻彩䴉幼鳥（中）合體同框，消息傳出讓鳥友開心不已。（鳥友蘇佳霖提供）

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