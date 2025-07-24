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    台南「夏日好Chill 168市集」7/26、27登場 小孩放電、大人放鬆

    左鎮二寮觀日出。（西拉雅管理處提供）

    左鎮二寮觀日出。（西拉雅管理處提供）

    2025/07/24 11:13

    〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅夏日好Chill系列活動推出「夏日好Chill 168市集」，7月26、27日將在台南新化大坑休閒農場登場，「小孩放電、大人放鬆」，每天從下午2點有音樂與視覺的表演饗宴，搭配10家以上的精選品牌，有吃有玩還能採購在地農產品，遊客在市集、農場消費滿200元就能抽黃金金飾，1天1位。

    大坑休閒農場配合活動，也推出門票半價優惠，1人只要150元就能享受百坪戲水區的清涼暢快，一起用Chill聲驅散夏天的熱。

    西拉雅國家風景區管理處今天（24日）指出，台南市道168（一路發）線公路沿線匯聚自然景觀、人文歷史與特色美食等觀光元素，知名景點有日出雲海的左鎮二寮、新化虎頭埤水庫風景區、百年新化林場、大坑休閒農場、新化老街、大目降歷史園區、瓜瓜園地瓜生態故事館、左鎮公館社區以及大坑休閒農場、王家燻羊肉、綠谷西拉雅等。

    西拉雅管理處處長許主龍說，夏日好Chill 168市集希望打造一場無壓力、適合家庭、能放慢腳步、一起享受夏日時光的市集，讓「小孩放電、大人放鬆」。

    西拉雅管理處表示，7月26、27日入園只要150元，在大坑休閒農場園區餐廳消費，即送當季限定的「情人果冰沙」1杯，目前還有「西拉雅Chill Chill集點GO」活動，遊客到指定合作店家消費滿200元就可集1點，集滿6點就有機會抽中Airpods、仙境住宿券等好禮。

    新化大坑農場。（西拉雅管理處提供）

    新化大坑農場。（西拉雅管理處提供）

    夏日好Chill 168市集將在台南新化大坑休閒農場舉辦，要讓「小孩放電、大人放鬆」。（西拉雅管理處提供）

    夏日好Chill 168市集將在台南新化大坑休閒農場舉辦，要讓「小孩放電、大人放鬆」。（西拉雅管理處提供）

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