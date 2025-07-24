逾35家人氣冰店齊聚!「大港閱冰」8/16、17哈瑪星清涼登場

以水果為基底的雪花冰店人來走走。（觀光局提供）

2025/07/24 10:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於8月16、17日在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，高市觀光局表示，今年網羅超過35家在地人氣冰品名店及特色餐車，打造南台灣最大冰品市集。

觀光局長高閔琳表示，「大港閱冰」邁入第4屆，已成高雄夏季最具代表性的美食觀光品牌，每年吸引逾2萬名旅客朝聖，今年市集更擴大規模，邀集35家以上高雄特色冰品及網路排隊名店，推出市集限定冰品。

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觀光局也推薦民眾邊走邊吃，深入高雄各地冰品景點，如棧貳庫旁的「人來走走」主打天然水果雪花冰、「SNOW雪諾冰淇淋」設於列車車廂內可欣賞鐵道園區與八五大樓、位於逍遙園的「小島製冰」推出融合調酒元素的大人系日式刨冰、鳳山舊城與黃埔新村的「璞味綿綿冰」主打古早味水果冰、旗山老街上的「迷路。麋鹿」以香菜春捲冰淇淋吸引許多香菜控，東高雄的甲仙芋頭冰、旗山枝仔冰城等老字號也不容錯過。

除了大港閱冰，高雄暑期還有多場消暑活動接力登場，7月26、27日於高雄流行音樂中心舉辦「台日大港水果祭」，設有百攤市集與文化體驗；同日起每週末下午，旗津氣墊水樂園在豐收廣場綠地開放；8月2日至10日「旗津風箏節」登場；8月30、31日氣墊水樂園移師大樹舊鐵橋濕地公園；9月接續登場的還有愛河啤酒節與鹽埕奶茶節，邀請大家一路玩到開學。

相關資訊可至「高雄旅遊網」官網查詢。

大港閱冰每年超過4萬人次參與，已成為高雄冰品美食觀光品牌。（觀光局提供）

8月16日17日南台灣最大冰品市集「大港閱冰」再次與你相約。（觀光局提供）

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