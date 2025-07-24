望安「花宅旅遊資訊站」7月26日開幕迎賓

澎管處望安花宅旅遊資訊站，7月26日開幕。（澎管處提供）

2025/07/24 10:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖望安鄉的花宅聚落，擁有超過300年歷史，是典型的傳統漁村建築聚落。過去因風雨與時代變遷留下斑斑痕跡的古厝，在文化部、澎湖縣政府文化局與在地民間團體的共同努力下，逐步修復，重現花宅聚落完整而獨具韻味的建築風貌。

為結合望安花宅聚落人文特色推動，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處與澎湖縣政府文化局協商借用花宅古厝112號空間，規劃作為「花宅旅遊資訊站」。且嗣與花宅在地極具人文底蘊的工作室攜手合作，透過圖示呈現早期室內格局樣貌。

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展出內容涵蓋「聚落導覽路徑」、「在地習俗文化」、「古厝建築特色」等豐富主題，並以溫暖手繪風格、搭配中、英、日、韓4語圖文，呈現具在地溫度的旅遊解說資源，邀請遊客走讀花宅，感受其獨特的文化與風情。

「花宅旅遊資訊站」將於7月26日正式啟用，並為深化旅遊體驗，澎管處同步推出預約制導覽服務，邀請由望安在地志工組成導覽團隊，透過口述故事方式，帶領遊客深入了解花宅的歷史發展與日常生活樣貌，讓遊客從聆聽與行走中感受望安的人文厚度。

導覽服務時段為每日上午9時至12時，下午1時至4時，併採預約制，歡迎有興趣的旅客至少提前一週來電預約；預約專線：澎管處望安管理站 （06）999-1246 分機23，歐小姐。

澎管處望安花宅旅遊資訊站，必須事先預約。（澎管處提供）

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