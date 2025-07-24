雲嘉南年度最大徵才7/26成大登場 近3千職缺最高薪10萬

2025台灣就業通 雲嘉南區就業博覽會徵才活動，將於7月26日上午10時至下午1時，在成功大學中正堂舉行。（勞動部雲嘉南分署提供）

2025/07/24 10:13

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於7月26日（週六）上午10時至下午1時，在成功大學中正堂舉辦年度規模最大的「2025台灣就業通 雲嘉南區就業博覽會」徵才活動，此次集結59家優質廠商，提供近3千個工作機會，近9成是雲嘉南在地職缺，超過8成起薪3萬元，其中「台灣矽科宏晟科技」祭出月薪10萬元最高。

現場還有限量早鳥禮等您來拿，廣邀畢業青年、轉職及求職民眾踴躍參與。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，本次徵才產業多元，涵蓋科技、製造、批發零售、餐飲及服務業等，共59家企業參與、釋出2923個職缺，近9成工作機會集中在雲嘉南地區，約8成職缺不限工作經驗，對應屆畢業生與轉職族群來說應有吸引力。廠商有南部科技大廠艾爾斯半導體、矽品精密、台灣神隆等；另有統一企業、榮剛材料、王品餐飲、碳佐麻里、全聯及新光三越等。其中矽品精密、台灣矽科宏晟科技、南光化學、聯亞科技、全聯及和麥當勞都開出破百職缺搶才。

劉邦棟進一步說，今年許多企業開出優渥職缺，不乏月薪上看6萬至10萬元，像台灣矽科宏晟科技就開出百萬年薪徵求研發工程師，備受矚目；其他月薪逾4萬元的職缺也超過330個，包括製造部儲備主管、品保工程師、工安管理員、廠務主管、儲備店長等重要職位，展現企業積極攬才。

此外，徵才會場全面導入「E化面試叫號系統」，打破傳統排隊面試模式，民眾可依現場螢幕或手機訊息叫號，減少排隊等待時間。雲嘉南分署並籲請求才者事先加入「台灣就業通」會員，完成活動報名及預約面試，就博會當天報到即可領取精美早鳥禮，數量有限，送完為止；現場同步規劃多項互動與抽獎活動。

2025台灣就業通 雲嘉南區就業博覽會徵才活動，將於7月26日上午10時至下午1時，在成功大學中正堂舉行。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

2025台灣就業通 雲嘉南區就業博覽會徵才活動，將於7月26日上午10時至下午1時，在成功大學中正堂舉行。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

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