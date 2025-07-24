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    還有第3颱！第9號颱風「柯羅莎」最快今晚生成

    第7號颱風「范斯高」、第8號颱風「竹節草」昨相繼生成，第9號颱風「柯羅莎」也將最快今晚出現。（圖擷自中央氣象署）

    第7號颱風「范斯高」、第8號颱風「竹節草」昨相繼生成，第9號颱風「柯羅莎」也將最快今晚出現。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/24 10:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第7號颱風「范斯高」、第8號颱風「竹節草」昨（23日）相繼生成，不過海面上還有其他系統在發展，第9號颱風「柯羅莎」（Krosa，柬埔寨，鶴）最快今（24日）晚生成。

    根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD12」今上午8點的位置，在北緯13.7度，東經143.7度，以每小時22公里速度，向北北東進行。氣象署預測「TD12」在18小時內有發展為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也已經對其發布「烈風警報」（GW），若成颱將是今年第9號颱風「柯羅莎」，預估將在遠洋北上，不會影響台灣。

    輕颱「范斯高」今上午8點的位置，在北緯24.0度，東經128.0度，即在琉球南方海面，以每小時21公里速度，向西北進行。輕颱「竹節草」今上午8點的位置，在北緯16.3度，東經118.4度，即在呂宋島西方近海，以每小時7公里速度，向東進行。

    不過環境不利發展，氣象署預估「范斯高」、「竹節草」雙颱可能自明晚至後天清晨先後減弱為熱帶性低氣壓。

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