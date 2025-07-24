今年國際來台客 觀光署長：900萬人次沒問題

交通部觀光署長陳玉秀24日表示，今年國際來台客900萬人次應沒問題。（記者蔡昀容攝）

2025/07/24 09:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年國際來台客目標1000萬人次。交通部觀光署陳玉秀今（24日）表示，今年面臨的挑戰仍多，不過團隊非常努力，900萬人次應該沒問題。國旅方面，去年估達2.22億旅次，穩定成長，但受一日遊趨勢影響，旅宿業可能受衝擊，因此主題性旅遊是未來努力重點。

今天是觀光署長陳玉秀首次赴交通委員會列席備詢。她會前受訪表示，下半年入境人數通常較多，觀光署還有很多活動及宣傳，包括下個月的台鐵32台日同名車站；主題型觀光是未來的重點，是讓旅客更深入台灣、理解台灣、認識台灣的模式。

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今年的國際客目標，陳玉秀表示，今年碰到的挑戰仍多，但觀光署團隊非常努力，還是朝千萬人次前進，900萬人次應該是沒什麼問題；不過她認為，不一定要追求量，她希望旅客能深度認識台灣。

至於國內旅遊，陳玉秀分析，輕旅行是現在的主流，國內因為交通方便，國人多是一日來回；不過她希望透過主題性旅遊，鼓勵國人深度停留當地，也帶動一下旅宿市場。

至於對岸市場，陳玉秀表示，還是要回到整體規劃裡面，配合相關規定辦理，不過駐外單位都持續與各界交流，中客來台專業交流等仍然維持。

根據交通部及觀光署報告，今年上半年來台旅客可望突破419萬人次，較去年同期成長10%；國人出國約914萬人次，較去年同期成長約10%。

國內旅遊方面，2024年統計尚未正式公布，目前初估約2.22億旅次，較前年2.06億旅次及疫情前2019年1.69億旅次為高，顯示國旅並非外界所言呈現衰退，而是仍持續維持熱度，穩定成長。

觀光署分析，國民旅遊旅次增長主因，是當日來回趨勢逐年增加所致。2024年當日來回初估約7成5，較去年7成1及疫情前6成6高；顯示國旅呈現「輕旅行」、當日來回等現象，將衝擊旅宿業經營；因此，提供獨特體驗、發掘多元深度主題旅遊、促進區域分流，增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟、提升國旅價值，是目前必須努力的方向。

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